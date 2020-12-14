New York'ta Katedral'daki Konserde Ateş Açan Kişiyi Polis Vurdu

ABD’nin New York şehrinde, Saint John Katedrali önünde açıkhavada düzenlenen Noel konseri sırasında ateş açan bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Olay Saint John Katedrali önündeki merdivenlerin olduğu alanda koronun açık havada konserin sonunda yaşandı. Akşamüzeri 4 sularında konser alanında bir kişi yarı otomatik silahlarla ateş etmeye başladı.

Silah seslerinin duyulması üzerine konseri takip eden kalabalık korku ve çığlıklarla civardaki sokaklara kaçışmaya başladı.

Olay yerinde bulunan New York Polisi açtığı ateşle silahlı kişiyi vurdu. Ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda silahlı kişi dışında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görgü tanıkları siyah giyimli, maske eve şapka takan kişinin iki elindeki silahları ateşlediği anda “Öldürün beni” diye bağırdığını söyledi.

Kimliği henüz açıklanmayan kişinin sabıkası bulunduğu belirtildi. Bu kişinin sırt çantasında da bir kutu benzin, ip, tel, bıçak ve bir İncil bulunduğu açıklandı. Silahlı kişinin havaya mı yoksa insanların üzerine doğru mu ateş açtığı da tam olarak bilinmiyor.

Katedral Sözcüsü de olayın ardından yaptığı açıklamada saldırganın en az 20 el ateş ettiğini söyledi.

