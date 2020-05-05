New York’ta Kawasaki Belirtileri Gösteren 15 Çocuk Tedavi Altında

Daha önce Avrupa ülkelerinde çocuklarda görülen ve Corona virüsüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen Kawasaki hastalığına benzer vakalar ABD’de de görülmeye başlandı. New York’ta hastalığın belirtilerini gösteren 15 çocuğun hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da 15 çocuğun hastanede tedavi gördüğünü doğruladı. Çocukların çoğuna daha önce Corona virüsü teşhisi konulduğu ve yaşlarının da 2-15 arasında değiştiği belirtildi.

Çocuklarda görülen Kawasaki hastalığının belirtilerinden biri kalp dahil kan damarlarında görülen iltihap. Beş gün ya da daha uzun süre devam eden yüksek ateş, boğazdaki lenf bezlerinin şişmesi, dudaklarda kuruma, el ve ayak parmaklarda kızarıklık, gözlerde kızarıklık gibi belirtiler de hastalık sırasında gözlemlenebiliyor.

Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, New York’ta hastaneye kaldırılan 15 çocuğun çoğunda da yüksek ateş, kusma, ishal ve deri döküntüsü gibi belirtiler görüldü. Hastaneye kaldırılan çocukların beşinde suni solunum cihazı kullanılması gerekti.