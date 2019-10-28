New York'ta Keşmir protestosu

NEW YORK (AA) – ABD'nin New York şehrinde, "Keşmir'in kara günü" başlığıyla protesto gösterisi yapıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) önünde ABD Keşmir Konseyi tarafından düzenlenen gösteride, Keşmir'de insan hakları ihlallerinde bulunan Hindistan yönetimi kınandı.
Yağmur altında gerçekleşen gösteride katılımcılar ellerinde, "BM uyan", "İşgale son", "Keşmir'de ölümleri durdurun" şeklinde pankart ve dövizler taşıdı.
Gösteride konuşma yapan ABD Keşmir Konseyi Başkanı Ghulam Nabi Fai, 27 Ekim 1947'de Keşmir'in zorla Hindistan tarafından ilhak edildiğini vurgulayarak, "Bugün Keşmir işgalinin 72. yılında, sadece burada BM önünde değil, bütün dünyada "Keşmir'in kara günü" nedeniyle protestolar düzenlenmektedir. Keşmir halkına destek için buradayız." diye konuştu.
Fai, uluslarası topluma, BM Güvenlik Konsey kararları gereğince Keşmir halkının kendi geleceklerini belirleme hakkına destek vermesi çağrısında bulunarak, "Dünya güçleri hakkında, BM hakkında, ABD Başkanı Trump hakkında şikayet edip ümidinizi kaybetmeyin." ifadelerini kullandı.
Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
- Keşmir fotoğraf sergisi açıldı
Diğer yandan, işgalin 72. yılı nedeniyle Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği binasında da Keşmir fotoğraf sergisi açıldı.
Pakistan'ın Daimi Temsilcisi Maleeha Lodhi'nin ev sahipliğinde açılan sergide, Hindistan ordusunun Keşmir'de uyguladığı insan hakları ihlalleri ve baskılarını gösteren fotoğrafların yanı sıra BM Güvenlik Konseyi'nde Keşmir sorununun ele alındığı tarihi fotoğraflar da yer aldı.
Davetlilere hitaben Lodhi, Hindistan'ın Keşmir'deki uyguladığı baskıcı politikaların sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, "Kısıtlamalar sertleştikçe, Keşmir halkı tarafından eşit derecede güçlü bir dirençle karşılaşacaklar." yorumunda bulundu.
Lodhi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçen ay BM Genel Kurulunda Keşmir konusunda yaptığı konuşmadan dolayı da teşekkür ederek, Müslüman dünyasındaki diğer liderlere de Keşmir halkının hakları için seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.
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