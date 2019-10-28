New York'ta Keşmir protestosu

Gösteride konuşma yapan ABD Keşmir Konseyi Başkanı Ghulam Nabi Fai, 27 Ekim 1947'de Keşmir'in zorla Hindistan tarafından ilhak edildiğini vurgulayarak, "Bugün Keşmir işgalinin 72. yılında, sadece burada BM önünde değil, bütün dünyada "Keşmir'in kara günü" nedeniyle protestolar düzenlenmektedir. Keşmir halkına destek için buradayız." diye konuştu.

Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

- Keşmir fotoğraf sergisi açıldı

Diğer yandan, işgalin 72. yılı nedeniyle Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği binasında da Keşmir fotoğraf sergisi açıldı.

Pakistan'ın Daimi Temsilcisi Maleeha Lodhi'nin ev sahipliğinde açılan sergide, Hindistan ordusunun Keşmir'de uyguladığı insan hakları ihlalleri ve baskılarını gösteren fotoğrafların yanı sıra BM Güvenlik Konseyi'nde Keşmir sorununun ele alındığı tarihi fotoğraflar da yer aldı.

Davetlilere hitaben Lodhi, Hindistan'ın Keşmir'deki uyguladığı baskıcı politikaların sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, "Kısıtlamalar sertleştikçe, Keşmir halkı tarafından eşit derecede güçlü bir dirençle karşılaşacaklar." yorumunda bulundu.

Lodhi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçen ay BM Genel Kurulunda Keşmir konusunda yaptığı konuşmadan dolayı da teşekkür ederek, Müslüman dünyasındaki diğer liderlere de Keşmir halkının hakları için seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.

