New York'ta Kıbrıs zirvesi yapılacak

SEFA KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler toplantılarına katılmak amacıyla New York'ta olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin Dışişleri Bakanları'nın 'gayrı resmi' olarak Kıbrıs toplantısı yapacağı kaydedildi.

Toplantıya üç garantör ülkenin yetkilisi olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotziaz'ın takılacağı ifade edildi. New York'ta yarın yapılacak kritik Kıbrıs görüşmesi öncesinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, Kıbrıs Türk tarafını temsil eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Özersay ile önümüzdeki dönem değerlendirmelerimizi yaptık" dedi.

KKTC devlet ajansına açıklama yapan Özersay da, Çavuşoğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Özersay, New York'ta garantör ülkelerin bir araya geleceği ile ilgili soruya, "Evet böyle bir düşüncenin olduğu doğrudur" diye yanıt verdi. Yunan ve Rum basını ise, "Garantör ülkelerin, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantisini ele alacaklarını" ileri sürdü.

ÖZERSAY: YARATICI YAKLAŞIMLARA İHTİYAÇ VAR

Bakan Özersay, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmenin gündeminin Yunan ve Kıbrıs Rum basınında iddia edildiği gibi Garanti Antlaşması ya da Kıbrıs sorununun uluslararası boyutları olduğunu söyleyemem. O konuda gerekli görülürse yarınki görüşme ertesinde bir açıklama yapılır. Bu aşamada sadece şunu söylemekle yetineyim; Garantörlerin bu görüşmesine bakıp bunu 'müzakereler, bazı konularda kaldığı yerden devam ettiriliyor' gibi algılayan ya da göstermeye çalışan aldanır. Defalarca tekrarlanan tüketilmiş tartışmalara değil, yaratıcı yaklaşımlara ihtiyaç var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Bakan Özersay ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Özersay, New York’ta KKTC’nin 'Kıbrıs Türk Devleti' adıyla gözlemci üye olarak yer aldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Bakan Özersay ayrıca bazı ülke dışişleri bakanları ve diplomatlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yarın New York'a gidecek. Akıncı New York'ta BM Genel Sekreteri Antonia Guterres ile bir araya gelecek.

