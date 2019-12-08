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New York'ta kiliselerde Hacivat-Karagöz gölge tiyatrosu gösterimi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.12.2019 18:36 | Son Güncelleme

New York'ta kiliselerde Hacivat-Karagöz gölge tiyatrosu gösterimi

NEW YORK (AA) – New York'ta 2019 kış tatil sezonu Noel kutlamaları programlarında Karagöz-Hacivat gölge tiyatrosu seyircilerin karşısına çıktı.

New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) bünyesinde yer alan "Karagöz Everywhere" (Her Yerde Karagöz) takımı, Karagöz-Hacivat gölge tiyatrosunu kiliselere taşıdı.

Kültürler arası erişim programı çerçevesinde Washington DC Yunus Emre Enstitüsünün sponsorluğunda gerçekleşen tiyatro, Queens'te bulunan New York Forest Hills Kilisesi ve Maspeth United Methodist kiliselerinde sahne aldı.

TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin Karagöz gösterisinin herkesin kalbine dokunduğunu belirterek, "Yapılan gösterilerde İngilizce'nin ötesinde, Karagöz, kendine has evrensel diliyle dinleyenleri kucakladı." dedi.

Hacivat-Karagöz gösterisinin son üç yılda Times Square'den Amerikan devlet okullarına, camilerden üniversitelere kadar bir çok yerde Amerikan seyircisi ile buluştuğunu aktaran Yazıcı, "Türk sanatının dünya medeniyetine hediye ettiği ve UNESCO tarafından 2009 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilen Karagöz Gölge Oyunu, İngilizce gösterilerle birçok yaş grubuna Türkiye'nin bu çok değerli sanatını tanıtma fırsatını buldu." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Karagöz-Hacivat gölge tiyatrosu New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı

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