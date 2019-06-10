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New York’ta ‘Kırmızı- Beyaz’ Türk Günü Kutlaması

10.06.2019 00:48 | Son Güncelleme

“New York'ta bu yaz, her yer kırmızı-beyaz" sloganıyla düzenlenen festivale Amerika’da yaşayan Türk toplumunun önde gelen birçok ismi de katıldı.

New York’ta ‘Kırmızı- Beyaz’ Türk Günü Kutlaması

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından Brooklyn Belediyesi ve Türk-Amerikan Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen Amerika Türk Günü’nüne Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kiran, Amerika’da NATO toplantılarına katılmak üzere bulunan milletvekilleri Mevlut Karayaka ve Ahmet Yıldız katıldı. Türk Günü’nün açılış konuşmasını Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç yaptı.

“New York'ta bu yaz, her yer kırmızı-beyaz" sloganıyla düzenlenen festivale Amerika’da yaşayan Türk toplumunun önde gelen birçok ismi de katıldı.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu: “New York ve çevresinde yaşayan Türk-Amerikan toplumu olarak, hiçbir siyasi yönelim ve fikri farklılık ayırımı yapmadan; ailelerimiz, Türk ve Amerikalı dostlarımızla, en önemli ortak paydamız olan Türk Toplumu olarak bir araya gelebileceğimiz nitelikte bir etkinlikte buluşmak, toplumumuz için son derece değerlidir” ifadesini kullandı.

Büyükelçi Serdar Kılıç konuşmasında Amerika Türk Günü’nün amacının “Türk toplumunu bir araya getirerek ortak toplum bilincini güçlendirmek ve Türk kültürünü Amerikan toplumuna doğru şekilde ve layıkıyla tanıtabilmek” olarak vurgulandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Kıran, “Bugün karşı karşıya kaldığımız bazı sınamalar var ilişkilerimizde. Bu etkinlik vesilesiyle o sınamaların ne kadar anlamsız olduğunu, Türk Amerikan ilişkilerinin geleceğe güçlü şekilde ilerlemesi gerektiğini bu etkinlik vesilesiyle Amerikalı yetkililere ilettik” diye konuştu. adalet Bakanı'nın Pazartesi günü başlayacak Washington temaslarına da değinen Kıran 'Biz Türk Amerikan ilişkilerinin geleceğine inanıyoruz' dedi.

Festival, halk dansları gösterileri, mehter takımının yürüyüşü ve son olarak da sahneye Mustafa Sandal konseriyle son buldu.

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