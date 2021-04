New York’ta Kısıtlamalar Kaldırılıyor

ABD’de salgına bağlı can kaybının en fazla yaşandığı New York’ta geçtiğimiz yıl alınan ve aşamalı olarak kaldırılan kısıtlamaların önümüzdeki aylardan itibaren tamamen sonlandırılacağı açıklandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle elli bini aşkın kişinin yaşamanı yitirdiği New York’ta şimdiye kadar her iki kişiden birine ilk doz, her üç kişiden birine de her iki doz Corona virüsü aşısının yapıldığı belirtildi. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalet genelinde her iki doz aşı olan kişi sayısının yüzde 33,4 oranına yükseldiğini açıkladı.

New York’ta restoran ve barlara yönelik kısıtlamaların da sonuna gelindi. Vali Cuomo, New York’ta, restoran ve barların açık hava bölümlerinin gece 12’den sonra kapanması kısıtlamasının 17 Mayıs’tan, işletmelerin kapalı mekanlarındaki gece 12 sınırlamasının ise 31 Mayıs’tan itibaren sona ereceğini belirtti.

“New York kenti 1 Temmuz’dan itibaren tamamen açılacak”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York kentinde geçtiğimiz yıldan beri uygulanan kısıtlamaların 1 Temmuz'dan itibaren tamamen kaldırılacağını ve kentin yüzde yüz kapasiteyle yeniden hayata döneceğini bildirdi. Başkan de Blasio, New York’ta tüm kısıtlanmaların sonlandırılacağını belirterek, “Tünelin ucundaki ışık artık göründü. Elimizdeki tüm veriler kentin 1 Temmuz tarihinden itibaren yeniden tam kapasiteyle hayata döneceğine işaret ediyor” dedi.