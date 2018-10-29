New York'ta East River Park, köpeklerin "Cadılar Bayramı" konseptli kostüm yarışmasına sahne oldu.

"Hallowen" olarak adlandırılan, ABD kültüründe önemli yeri bulunan "Cadılar Bayramı" yaklaşırken kentte halkın rağbet gösterdiği yerlerden biri olan East River Park'ta, köpekler için kostüm yarışması düzenlendi.

Köpek sahipleri, öğle saatlerinden itibaren Cadılar Bayramı konseptine uygun giydirdikleri köpekleri ile parka geldi.

Yarışmanın sunuculuğunu ünlü televizyon yıldızı Katie Nolan yaptı.

Bazı köpek sahiplerinin de kostümleri ile katıldığı etkinliği binlerce New Yorklu izledi.

Yarışma sonunda dereceye giren köpeklerin sahiplerine kupa hediye edildi.

