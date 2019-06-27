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New York'ta küresel ısınmayla mücadele için "iklim acil durumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 22:25 | Son Güncelleme

New York'ta küresel ısınmayla mücadele için "iklim acil durumu"

ABD'nin en büyük kenti olan New York, küresel ısınmayla mücadele etmek için "acil iklim durumu" ilan etti.

Yaklaşık 9 milyon kişinin yaşadığı New York, yerel ve ulusal çapta küresel ısınmayla mücadele hareketliliği başlatmak için yeni bir adım attı.

New York Şehir Konseyi, "iklim acil durumu" ilan edilmesini ve küresel iklim krizine bir an önce yanıt verilmesini öngören karar tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

New York, küresel acil durum ilan eden ve nüfusu bir milyonun üzerinde olan ilk ABD kenti oldu.

İklim acil durumu ilanı, iklim değişikliğinin nasıl durdurulacağına dair kesin politikalar sunmuyor ancak belediyeler için bu konuda mücadele sözü verme simgesi olma özelliği taşıyor.

"Serin Dünya için İnovasyon" adlı forumun verilerine göre, şu ana kadar 15 ülkede 670 yönetim birimi iklim acil durumu ilan etti. ABD'de ise New York hariç, aralarında San Francisco ve Hoboken'ın bulunduğu sadece 18 kent acil durum ilanı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Acil Durum iklim küresel ısınma

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