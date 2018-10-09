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New York’ta Limuzinli Kaza: 20 Kişi Öldü

09.10.2018 00:13 | Son Güncelleme

New York’ta kent merkezi dışında meydana gelen ve bir limuzinin neden olduğu kazada 20 kişi öldü

New York’ta Limuzinli Kaza: 20 Kişi Öldü

New York’ta kent merkezi dışında meydana gelen ve bir limuzinin karıştığı kazada 20 kişi öldü. Kaza New York’un Schoharie bölgesinde Apple Barrel adlı mağazasının önünde meydana geldi.

Yetkililer dört yol ağzında duramayan bir limuzinin hızla yokuş aşağı giderek bir mağazanın otoparkına girdiğini bildirdi. Ölenlerin 18’inin limuzinin içindeki yolcular, ikisininse olay yerinde bulunan yayalar olduğu açıklandı.

Polis kazaya neyin neden olduğunu soruşturuyor.

Görgü tanığı Linda Riley kaza sırasında patlama gibi ses çıktığını söyledi. Olay esnasında otoparkta park halindeki aracının içinde bulunan Riley, aracından çıkınca yerde bir kişinin yattığını ve her taraf dağılmış ağaç dallarının olduğunu gördüğünü söyledi.

Mağaza müdürü Jessica Kirby New York Times gazetesine yaptığı açıklamada yokuş aşağı gelen limuzinin 90 kilometrenin üzerinde hızla otoparka girdiğini söyledi.

New York Valisi Andrew Cuomo da kazanın ardından bir açıklama yayınladı. Cuomo, ‘‘Schoharie’de meydana gelen korkunç kazada 20 kişinin hayatını kaybetmiş olması kalbimi kırıyor. Eyalet polisi, federal ve yerel yetkililerle birlikte kazayı soruşturuyor. Eyalet kurumlarına bu soruşturmaya ve bu trajediye neyin sebep olduğunun ortaya çıkarmasına yardım etmek için tüm kaynaklarını seferber etmeleri talimatını verdim’’ dedi.

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