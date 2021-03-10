New York’ta Liseler Yüz Yüze Eğitime Başlıyor

New York’ta hayat yavaş yavaş normale dönüyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, devlet liselerinin Kasım ayından bu yana ilk kez 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı.

Vali Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill de Blasio, Corona virüs vakalarının azalmasının ardından önce 5 Mart’ta sinemaların açılacağı daha sonra da 12 Mart’tan itibaren bazı kültürel faaliyetlerin, ibadetin ve düğünlerin kısıtlı kapasitede başlayacağı müjdesini vermişti. Pazartesi günü, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) tamamen aşılanmış kişiler için yeni kuralları açıklamasının ardından de Blasio tam bir sene önce kapanan devlet liselerinin de açılacağını bildirdi.

New York’un 488 devlet lisesi, bazıları karma eğitim modeliyle olmak üzere, eğitime başlamaya hazırlanıyor. Yetkililer, liselerin yaklaşık yarısının haftanın beş günü öğrencilerinin tamamına veya çoğuna okul içi eğitim verirken, diğerlerinin online ve yüz yüze karma eğitim sunacağını söyledi.

Corona virüsü vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerdeki okullar ise yarı yarıya yüz yüze eğitim yapabilecekler. Öğretmenler ve personel, sınıfları hazırlamaya başlamak için 18 Mart'a dönecek. Yaklaşık 55 bin öğrenci sınıflara dönerken, 282 bin lise öğrencisi ise online eğitime devam edecek.