New York’ta Liseler Yüz Yüze Eğitime Başlıyor

New York’un 488 devlet lisesi, bazıları karma eğitim modeliyle olmak üzere, eğitime başlamaya hazırlanıyor. Yetkililer, liselerin yaklaşık yarısının haftanın beş günü öğrencilerinin tamamına veya çoğuna okul içi eğitim verirken, diğerlerinin online ve yüz yüze karma eğitim sunacağını söyledi.

New York’ta hayat yavaş yavaş normale dönüyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, devlet liselerinin Kasım ayından bu yana ilk kez 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı.

Yüksek riskli kabul edilen takım sporları Nisan ayında şehir genelinde yeniden başlıyor ve okulların turnuvaları bütün yaz devam edecek.

Belediye Başkanı Salı günü yaptığı basın toplantısında okulların açılmasının çocukların ruh sağlığı açısından önemine değindi. De Blasio "Arkadaşlarını bir yıldır görmeyen çocukları düşünün. Duygusal olarak acı çeken ve endişelenen çocukları düşünün. İntiharla kaybettiğimiz çocukları düşünün. Çocuklarımızı geri getirmemiz için pek çok neden var’’ diye konuştu.

Belediye Başkanı okullarda maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının önemini de vurguladı.

New York’ta aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Skandallar yüzünden popülaritesini yitiren ve hakkında azil çalışmalarına başlanan Vali Andrew Cuomo eyalet genelinde 10 yeni aşılama merkezi açılacağını bildirdi. New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde şu ana kadar 3 milyon kişi aşılandı.

Vali Cuomo hakkında New York Eyalet Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyeleri azil sürecini başlatma kararı aldı. Ancak 150 üyenin 106’sı Demokrat ve gelen haberlere göre Demokratlar bu konuda Cumhuriyetçiler’i desteklemeyi düşünmüyor. Vali Cuomo hakkındaki cinsel taciz suçlamaları ve huzur evi skandalına rağmen istifa etmeyecek.