New York’ta Mahkumların Soğuk Hava İsyanı

New York’un Brooklyn bölgesindeki federal cezaevi Metropolitan Detention Center’da (MDC) 27 Ocak’tan beri yanmayan kaloriferler ve elektriklerin kesilmesi mahkumları isyan etme noktasına getirdi.

Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla’nın da bir dönem kaldıkları cezaevinde kalan 1,600 tutuklu ve mahkum, New York’ta ısının sıfırın altında 30 santigrat dereceyi bulduğu günlerde kaloriferlerin yanmamasını kaldıkları hücrelerinin pencerelerine vurarak protesto ediyor.

Cumartesi günü hapishane önünde toplanan yüzlerce kişi cezaevi yönetimini protesto etti. Hapishane önünde toplanan protestocular bir haftadır aşırı soğuklarda hem kaloriferlerin yanmaması hem de elektriklerin kesik olmasını insan hakları ihlali olduğunu savundu.

Cezaevi yönetiminin aşırı soğuk havalarda yanmayan kaloriferlerle ilgili,“Mahkumlara ekstra battaniye dağıttık” açıklaması da tepkilere neden oldu.

Protestolar Cumartesi gece saatlerinde de devam etti. Cezaevi etrafında toplanan protestocular cezaevi yönetimini araçlarının kornalarını çalarak protesto etti.