New York’ta Mahkumların Soğuk Hava İsyanı

New York’un Brooklyn bölgesindeki federal cezaevi Metropolitan Detention Center’da (MDC) 27 Ocak’tan beri yanmayan kaloriferler ve elektriklerin kesilmesi mahkumları isyan etme noktasına getirdi.
Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla’nın da bir dönem kaldıkları cezaevinde kalan 1,600 tutuklu ve mahkum, New York’ta ısının sıfırın altında 30 santigrat dereceyi bulduğu günlerde kaloriferlerin yanmamasını kaldıkları hücrelerinin pencerelerine vurarak protesto ediyor.
Cumartesi günü hapishane önünde toplanan yüzlerce kişi cezaevi yönetimini protesto etti. Hapishane önünde toplanan protestocular bir haftadır aşırı soğuklarda hem kaloriferlerin yanmaması hem de elektriklerin kesik olmasını insan hakları ihlali olduğunu savundu.
Cezaevi yönetiminin aşırı soğuk havalarda yanmayan kaloriferlerle ilgili,“Mahkumlara ekstra battaniye dağıttık” açıklaması da tepkilere neden oldu.
Protestolar Cumartesi gece saatlerinde de devam etti. Cezaevi etrafında toplanan protestocular cezaevi yönetimini araçlarının kornalarını çalarak protesto etti.
“İçerideki durum adeta bir kabus gibi”
Hapishane önünde devam eden protesto gösterilerine New York’un Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Gerald Nadler ile Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Nydia Velazquez de katıldı.
Protestoculara hitaben bir konuşma yapan Temsilciler Meclisi üyesi Velazquez, cezaevine girip incelemelerde bulunduğunu kaydetti.
Velazquez, “Cezaevi yetkilileri mahkumların soğuktan korunması için battaniye dağıttıklarını ifade ettiler. Cezaevi yönetimini şikayet ediyorlar. Mahkumlar çok kızgın bir haldeler. Cezaevi Müdürü bu konuya acilen çözüm bulma konusundaki tutumuyla ilgili hayal kırıklığı yaşıyoruz. İçerideki durum bir kabus gibi” dedi.
“Bazı mahkumlar felç olma riskiyle karşı karşıya”
Temsilciler Meclisi üyesi Nadler, Cezaevi Müdürü Herman Quay ve hapishane yönetimini krizi anında çözemedikleri için basiretsizlikle suçladı.
Mahkumların tıbbi ihtiyaçlarına cevap verilemediğini belirten Nadler, ”Bazı mahkumlar felç olma riskiyle karşı karşıya” dedi.
Cezaevine girip mahkumların durumu hakkında bilgi alan New York’ta gönüllü avukatlar organizasyonu Federal Defenders temsilcisi Deirdre von Dornum, cezaevindeki ısının koğuştan koğuşa farklıklar gösterdiğini, 14 katlı hapishanenin denize bakan hücrelerinin çok daha soğuk olduğunu kaydetti.
Avukat Dornum, “Hücrelerdeki pencereler donmuş. Mahkumlar ve hücre çatlaklarından esen soğuk rüzgarın etkisinde. 100'den fazla mahkumla konuştum, havlu, battaniye ve kat kat giyinerek soğuktan korunmaya çalışıyorlar” dedi.
“İçeride ölümcül bir durum var”
New York Federal Defenders İcra Direktörü David Patton federal hapishanede ölümcül bir durum yaşandığını belirterek, “Aşırı soğuk hava şartlarında mahkumlar, elektrikten, tıbbi hizmetlerden, sıcak sudan ve ısıtıcılardan yoksun bir haldeler. Ölümcül derecede kötü şarlar altındalar. Çok sayıda yaşlı ve hasta mahkum var. Mahkum ve tutuklular son bir haftadır ne ziyaretçilerinle ne de avukatlarıyla görüştürülüyorlar. Sıcak yemek yiyemiyorlar. Gerekli hijyenik malzemelerden yoksunlar” dedi.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, belediyeye bağlı kurumlarla Brooklyn MDC cezaevindeki krize çözüm yolu bulmaya çalıştıklarını belirtti. De Blasio, “Hapishanede yaşananlar Federal hükümetin bir başarısızlığıdır. Belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. New York Olağanüstü Durum Merkezi cezaevine battaniye, el ısıtıcıları ve jeneratörler sağladı” diye konuştu.
Federal Cezaevi Bürosu yetkilileri de konuyla ilgili yaptıkları açıklamada elektrik ve kaloriferlerle ilgili sorunu çözmek için çalışmalarının sürdüğünü kaydederek Pazartesi günü çalışmaların tamamlanacağını belirtiler.
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