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New York’ta Marihuana Kullanımı Suç Olmaktan Çıktı

29.07.2019 23:11 | Son Güncelleme

New York Valisi Andrew Coumo, eyalette keyif amaçlı marihuana (Hint keneviri) kullanımını suç olmaktan çıkartan yasa tasarını imzaladı

New York’ta Marihuana Kullanımı Suç Olmaktan Çıktı

New York Valisi Andrew Coumo, eyalette keyif amaçlı marihuana (Hint keneviri) kullanımını suç olmaktan çıkartan yasa tasarını imzaladı.

Vali Coumo’nun imzaladığı yeni yasaya göre, eyalet sınırları içerisinde az bir miktarda marihuana taşımak da suç olmaktan çıkartıldı.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle daha önce marihuana kullanmaktan ve taşımaktan hüküm giymiş suçluların cezaları da adli sicillerinden çıkartılacak. New York Valisi Coumo tarafından imzalanan yasa bir ay sonra yürürlüğe girecek.

New York eyaletinin de marihuana kullanım ve taşımayı suç olmaktan çıkartmasıyla birlikte ABD’de marihuananın keyif amaçlı kullanılmasına ve belirli bir miktarının bulundurulmasına izin veren eyalet sayısı da 15’e yükseldi.

Marihuana kullanımının serbestliği eyalet yasalarına göre değişiyor

ABD’de bazı eyaletler keyif amaçlı marihuana kullanımı ve taşınmasına izin vermeseler de tıbbi amaçlı marihuana kullanımına reçete karşılığında izin veriyorlar.

Ancak eyaletlerin büyük bir çoğunluğunda marihuananın ne tıbbi ne de keyif için kullanılmasına izin veriyor.

Geçtiğimiz yıl marihuananın yasallaşmasına alışkanlık yarattığı gerekçesiyle şiddetle karşı çıkan New York Valisi Andrew Cuomo, bu konudaki kararını değiştirip, 2019 yılının ilk yüz gününde marihuana kullanımını yasallaştıracağı sözünü vermişti.

Vali Coumo’nun ilk yüz gün olmasa da verdiği sözü tuttuğu kaydedildi.

Ülke çapında serbest kalsın tartışmaları

Marihuana kullanımının ülke genelinde serbest bırakılmasıyla ilgili tartışmalar da sürüyor.

Geçen Mart ayında Demokrat Partili Senatör Cory Booker, marihuana kullanımının ülke genelinde serbest bırakılması için Senato’ya yasa tasarısı sunmuştu.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Beto O’Rourke da, ABD genelinde marihuana bulundurmaktan tutuklananların sicil kaydının silinmesini önermişti.

Gallup araştırma şirketinin, yaptığı son ankete göre her üç Amerikalı’dan ikisinin marihuana kullanımının ülke genelinde serbest bırakılmasından yana olduğu ortaya çıktı.

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