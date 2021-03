New York'ta Marihuana Kullanma Yasağı Kalkıyor

New York’ta keyif amacıyla marihuana kullanımı, satışı ve yetiştirilmesi Cumartesi akşam geç saatlerde eyalet meclisinde üzerinde uzlaşılan yeni yasayla kaldırılıyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, New York Senato Çoğunluk Lideri Andrea Stewart-Cousins ve Meclis Başkanı Carl Heastie yaptıkları ortak açıklamada, yetişkinlerin keyif amacıyla marihuana kullanımının suç olmaktan çıkartıldığını açıkladı. New York Eyaleti resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, eyalette marihuana yasağının tamamen kaldırıldığı kaydedildi, uzlaşılan yasanın nasıl işleyeceğiyle ilgili bilgiler verildi.

New York Eyalet Meclisinde, marihuana yasağının kaldırılmasıyla ilgili tartışmalar yıllardır devam ediyordu. Birçok kez meclise gelen yasakların kaldırılması konusunda şimdiye kadar herhangi bir uzlaşı sağlanamamıştı.

21 yaşının üstündekiler yüzde 13 vergi ödeyerek satın alabilecek

ABD’de, keyif amaçlı marihuana kullanımını serbest bırakan eyalet sayısı New York’un aldığı son kararla 15’e çıktı. Uzlaşılan yasaya göre, 21 yaşın üstündeki New Yorklular, marihuana satın alıp, keyif amacıyla kullanabilecekler. Marihuana satışı yasal izin alan perakende dükkanlarında satılabileceği gibi yüzde 13 vergi ödeyen herkes, beyanda bulunmak şartıyla evlerinde de yetiştirebilecek.