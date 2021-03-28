New York'ta Marihuana Kullanma Yasağı Kalkıyor

ABD’de, keyif amaçlı marihuana kullanımını serbest bırakan eyalet sayısı New York’un aldığı son kararla 15’e çıktı. Uzlaşılan yasaya göre, 21 yaşın üstündeki New Yorklular, marihuana satın alıp, keyif amacıyla kullanabilecekler. Marihuana satışı yasal izin alan perakende dükkanlarında satılabileceği gibi yüzde 13 vergi ödeyen herkes, beyanda bulunmak şartıyla evlerinde de yetiştirebilecek.

New York Eyalet Meclisinde, marihuana yasağının kaldırılmasıyla ilgili tartışmalar yıllardır devam ediyordu. Birçok kez meclise gelen yasakların kaldırılması konusunda şimdiye kadar herhangi bir uzlaşı sağlanamamıştı.

New York Valisi Andrew Cuomo, New York Senato Çoğunluk Lideri Andrea Stewart-Cousins ve Meclis Başkanı Carl Heastie yaptıkları ortak açıklamada, yetişkinlerin keyif amacıyla marihuana kullanımının suç olmaktan çıkartıldığını açıkladı. New York Eyaleti resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, eyalette marihuana yasağının tamamen kaldırıldığı kaydedildi, uzlaşılan yasanın nasıl işleyeceğiyle ilgili bilgiler verildi.

Marihuana satışlarından, New York eyaleti yüzde 13 vergi tahsil edecek. New York’un, marihuana satışlarından her yıl 350 milyon dolar gelir elde edeceği belirtildi. Yasallaşan marihuana sektöründe yaklaşık 30 ila 60 bin arasında yeni istihdam yaratılacağı kaydedildi.

Vali Cuomo: "Nesillerdir insanlar haksız bir şekilde cezalandırıldı”

New York Valisi Cuomo yaptığı açıklamada, uzlaşılan yasa tasarısını derhal imzalayacağını belirterek, "Nesillerdir, pek çok New Yorklu yetişkin tarafından kullanılan ve satışı yapılan marihuana yüzünden insanlar haksız bir şekilde cezalandırıldı, keyfi olarak tutuklandı. Marihuana kullanan ve satanlar en sert şekilde cezalandırıldı. Bu kişilere asgari cezalar verilerek hapsedildi. Yıllardır süren bu durum artık sona eriyor. Yetişkinlerin marihuana kullanımını yasallaştırmak istihdam sağlayacak ve ekonomiye fayda getirecek. Geçmişte haksız bir şekilde cezalandırılanlara af getirilecek” dedi.

Marihuana üretimine eyalet teşvik verecek

‘New York Eyaleti Kenevir-Esrar Yönetmeliği’ne göre, vali kurulacak komisyona üç üye, eyalet meclisi de iki üye atayacak. Bağımsız olarak görev yapacak bu komisyon eyalet genelinde gerekli düzenlemeleri yapacak, perakende satışı düzenleyecek, gerekli izinleri verecek.

New York eyaleti, marihuana sektöründe yetiştiriciliğe katılımı teşvik edecek. Azınlıklara ve hizmet engelli gazilere öncelik tanınacak. Daha önceki yıllarda, marihuana kullanmak ve satma suçuyla cezalandırılanların sicillerinde eski yasalara göre işledikleri suç sicillerinden silinecek.

