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New York’ta mehteran rüzgarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 01:38 | Son Güncelleme

New York’ta mehteran rüzgarı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği New York’un ünlü turistik mekanları Times Meydanı ve Central Park’ta konser verdi.

TSK Mehteran Birliği, New York’un merkezinde yer alan Times Meydanı’nda performans sergiledi. Etkinlik, meydandaki turistlerin dikkatini çekti ve renkli görüntülere sahne oldu.

Ekip ardından yine kent merkezinde yer alan Central Park’ta verdiği konserle ilgi topladı.

Dün Manhattan'daki Bowling Green Park’daki bayrak çekme töreninde performans sergileyen Mehteran Birliği, bugün de Brooklyn Belediyesi önünde düzenlenecek Amerikan Türk Günü’nde konser verecek.

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mehter New York

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