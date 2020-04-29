New York’ta Metroda Yaşayan Evsizler Tartışması

Eyalette salgın hastalık sonrasında yeniden ekonomiyi açmak için alınacak ek önlemlerle ilgili tartışmalar sürerken kentin evsizlerle ilgili sorunu yeniden gündeme geldi.

ABD’de Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen eyalet New York’ta hastaneye yatma oranı yüzde 70 azaldı. Vaka ve ölü sayısı da zirveye ulaştıktan sonra gerilemeye başladı. New York’ta son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 335 kişi olarak açıklandı.

Vali Cuomo, toplu taşıma araçlarını daha çok zaruri görevlerde bulunan ve zorunlu olarak işe gitmek zorunda olan New Yorklular'ın kullandığını belirterek, “Bu kişiler New Yorklular'a hizmet etmek için zorunlu olarak çalışıyorlar. Kendi istekleriyle hayatlarını tehlikeye atıp zaruri hizmetler için zorunlu olarak çalışmakta olan kişilerin hayatını tehlikeye atamayız. Evsizlerin metroda olması onlar içinde büyük tehlike. Maskesiz metroya binen evsizlerin hayatı için de çok endişeliyiz” dedi.

“Metro istasyonları boşaltılıp dezenfekte edilmeli”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, metro istasyonları ve metro araçlarında yaşayan evsizlerden boşaltılması için Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA) yetkililerine çağrıda bulundu.

Bazı metro istasyonlarının evsizler çıkartıldıktan sonra geçici olarak kapatılıp dezenfekte edilmesi çağrısında bulunan de Blasio, “Evsizler için 200 yatak kapasiteli ek yerler sağlayacağız'' dedi.

MTA yetkilileri, belediye başkanının çağrısı sonrasında yaptıkları açıklamada, evsizlerin metrolardan çıkartılmasının belediyenin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.