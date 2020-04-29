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New York’ta Metroda Yaşayan Evsizler Tartışması

29.04.2020 00:54 | Son Güncelleme

ABD'de Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta salgın hastalık sonrasında yeniden ekonomiyi açmak için alınacak ek önlemlerle ilgili tartışmalar sürerken, New York kentinin evsizlerle ilgili sorunu yeniden gündeme geldi

New York’ta Metroda Yaşayan Evsizler Tartışması

ABD’de Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen eyalet New York’ta hastaneye yatma oranı yüzde 70 azaldı. Vaka ve ölü sayısı da zirveye ulaştıktan sonra gerilemeye başladı. New York’ta son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 335 kişi olarak açıklandı.

Eyalette salgın hastalık sonrasında yeniden ekonomiyi açmak için alınacak ek önlemlerle ilgili tartışmalar sürerken kentin evsizlerle ilgili sorunu yeniden gündeme geldi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Büyükşehir Ulaşım İdaresi'nden (MTA) evsizlerin metro araçları ve metro istasyonlarından çıkartılmasını istedi.

MTA yetkilileriyse evsizlerin çıkartılmasının belediyenin yetkisinde olduğunu söyledi.

“Çalışmak zorunda olanların hayatı risk ediliyor”

New York Daily News gazetesi, metroya maskesiz olarak binen, metro istasyonlarında yaşayan çok sayıda evsizin fotoğrafını yayınladı.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği günlük basın toplantısında, gazetenin metroya maskesiz olarak binen bir evsizin fotoğrafının yer aldığı bugünkü birinci sayfasını gösterdi.

Vali Cuomo, toplu taşıma araçlarını daha çok zaruri görevlerde bulunan ve zorunlu olarak işe gitmek zorunda olan New Yorklular'ın kullandığını belirterek, “Bu kişiler New Yorklular'a hizmet etmek için zorunlu olarak çalışıyorlar. Kendi istekleriyle hayatlarını tehlikeye atıp zaruri hizmetler için zorunlu olarak çalışmakta olan kişilerin hayatını tehlikeye atamayız. Evsizlerin metroda olması onlar içinde büyük tehlike. Maskesiz metroya binen evsizlerin hayatı için de çok endişeliyiz” dedi.

“Metro istasyonları boşaltılıp dezenfekte edilmeli”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, metro istasyonları ve metro araçlarında yaşayan evsizlerden boşaltılması için Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA) yetkililerine çağrıda bulundu.

Bazı metro istasyonlarının evsizler çıkartıldıktan sonra geçici olarak kapatılıp dezenfekte edilmesi çağrısında bulunan de Blasio, “Evsizler için 200 yatak kapasiteli ek yerler sağlayacağız'' dedi.

MTA yetkilileri, belediye başkanının çağrısı sonrasında yaptıkları açıklamada, evsizlerin metrolardan çıkartılmasının belediyenin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Vali Cuomo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Corona virüsünün metro araçlarının yüzeyinde 17 güne kadar kalabildiğini ifade etmişti.

84 MTA çalışanı Corona virüsünden yaşamını yitirdi

New York’ta şimdiye kadar 84 Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA) çalışanının yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kentte metro kullanım oranının salgın hastalıktan sonra yüzde 93 oranında azaldığı, Eylül ayına kadar taşıma kullanım oranının yüzde 60'a yükseleceğinin tahmin edildiği açıklandı.

MTA yetkilileri, işyerlerinin yeniden açılmasının ardından yeni bir enfeksiyon dalgası yaşanmaması için New York’un metro sisteminde bir dizi yeni tedbirler alacaklarını açıkladı.

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