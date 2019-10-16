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New York'ta Müslüman annelere dini ayrımcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 22:41 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentinde, çocukları ile hafta sonu gezmeye çıkan üç Müslüman annenin güvenlik riski taşıdıkları gerekçesiyle şehir feribotuna alınmadığı iddia edildi

ABD'nin New York kentinde, çocukları ile şehir feribotuna binmek isteyen üç Müslüman kadının güvenlik riski taşıdıkları gerekçesiyle dini ayrımcılığa uğradığı belirtildi.

New York Belediyesinin İnsan Hakları Komisyonuna verilen şikayet dilekçesine göre, 8 çocuğu ile birlikte hafta sonu gezmeye çıkan 3 başörtülü Müslüman annenin "güvenlik sorunu" gerekçe gösterilerek feribota alınmadığı iddia edildi.

Manhattan'ın Wall Street bölgesinden Brooklyn Köprüsü Parkına gitmek için bilet alan aileler, feribot çalışanları tarafından güvenlik gerekçesiyle feribota binmelerinin engellendiğini ifade etti.

Kadınlar, şikayet dilekçesinde, feribottaki diğer yolcuların bakışları arasında 9 ay ila 14 yaş arası 8 çocuk ile 2 saat limanda beklemek zorunda kaldıklarını belirterek, güzel bir hafta sonu geçirmeyi beklerken hayatlarının en kötü gününü yaşadıklarını aktardı.

Aileleri temsil eden New York Amerika-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) Ahmet Muhammed, "Müslüman oldukları için bu aileler herkesin gözü önünde küçük düşürüldü. Çocuklar da travmaya neden olacak şekilde şüpheli muamelesi gördü." ifadesini kullandı.

New York'un feribot servisini işleten Ekonomik Kalkınma Şirketi sözcüsü ise kendilerine ulaşan şikayeti dikkatle incelediklerini belirterek, hiç kimsenin etnik kökeni, rengi, milliyeti ve dini sebebiyle hizmetten mahrum edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Şikayetin yapıldığı İnsan Hakları Komisyonu sözcüsü de olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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Amerika-İslam İlişkileri Konseyi’nden (CAIR) dini ayrımcılık feribot New York

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