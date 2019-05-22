HABER

New York'ta Müslüman polisler iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 05:47 | Son Güncelleme

New York Müslüman Polisler Derneğinin 11. geleneksel iftar yemeği, New York teşkilatında görev yapan Müslüman polisleri, aileleri ile çeşitli sivil ve dini grupları temsil eden davetlileri bir araya getirdi

New York Polis Teşkilatında (NYPD) görev yapan Müslüman polisler, New York'taki Müslüman toplum üyeleri ve diğer dinlerden temsilcileri geleneksel iftar programında ağırladı.

New York kentinde faaliyet gösteren New York Müslüman Polisler Derneğinin, NYPD’nin merkez binasında düzenlediği 11. geleneksel Ramazan iftarına, NYPD’de görev yapan polisler, aileleri, Müslüman ülkelerin diplomatları ve toplumda çeşitli dinleri temsil eden davetliler katıldı.

NYPD’nin faaliyetlerini anlatan video gösterisi ile başlayan iftar programında okunan ABD milli marşının ardından, Türk dedektif Ali Hammutoğlu Kur'an-ı Kerim okudu.

New York Müslüman Polisler Derneği Başkanı Adeel Rana, konuşmasında, herkesin Ramazanını kutlayarak, bu ayın dayanışma ve birlikteliği temsil ettiğini söyledi. Rana, hep birlikte, barış köprülerine zarar veren toplumdaki nefret ve ayrımcılığa karşı çıkılması gerektiğini kaydetti.

NYPD Emniyet Müdürü James P. O’Neill de Ramazan ayında, Müslüman toplumu başta olmak üzere şehirdeki dini ibadethanelerin güvenliğini sağlama çalışmalarına değinerek, “New York’taki çoğulculuk ve çeşitlilik bizim gücümüzü oluşturuyor. Şehrimizin güvenliğini sağlayan ve dünyanın en iyi polis kuvvetini oluşturan arkadaşlara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Daha sonra sırasıyla Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, dini toplum temsilcilerinden Staten Island Arnavut Camisi imamı Tahir Kukaj, NYPD Din İşleri Biriminden Haham Alvin Kass ve NYPD Başpapaz Yardımcısı Monsignor Robert Rimano katılımcılara hitap etti.

İftar programında NYPD'de başarıyla görev yapan polisler ile New York toplumu içinde hizmete layık görülenlere ödülleri takdim edildi.

Ödül alanlar arasında, Türk Yardım Kuruluşu Hasene Derneği Başkanı Nedim Sezgin de yer aldı.

PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!
Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecekMüjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iftar New York Müslüman Polisler Derneği NYPD

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi!

İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama!

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

CHP'li başkan yardımcısını döverek hastanelik ettiler! 'Bu iş burada bitmedi' diyerek kaçtılar

CHP'li başkan yardımcısını döverek hastanelik ettiler!

Elazığ'da şok operasyon! Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

En acı kaza! Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

En acı kaza! Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Kuvvetli geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.