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New York'ta Müslüman polisler ödül gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 09:01 | Son Güncelleme

New York Polis Teşkilatında (NYPD) görevli Müslüman polisler, 11. geleneksel ödül gecesinde farklı kesimleri bir araya getirdi - New York Müslüman Polisler Derneği Başkanı Adeel Rana: - “Bu ülkede yaşayan Müslüman Amerikalıların toplumun diğer kesimlerinden farkı yok. Onlar da bu ülkeye ve bu şehre herkes gibi hizmet ediyor. Bu gece bunun göstergesidir” - Müslüman Polisler Derneği Başkan Yardımcısı Dedektif Ali Hammutoğlu: - “Son 3 yılda Türk toplumunun da katılımı arttı. Her sene bir önceki seneden daha iyi geçiyor, daha çok güçleniyoruz”

New York Polis Teşkilatında (NYPD) görev yapan Müslüman polisler, New York'taki Müslümanlar ile diğer kesimlerden temsilcileri geleneksel ödül gecesinde buluşturdu.

New York Müslüman Polisler Derneğinin Queens'te düzenlediği 11. geleneksel ödül gecesine, NYPD’de görev yapan polisler, aileleri, yerel siyasetçiler, Müslüman ülkelerin diplomatları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile farklı dinlerin mensupları katıldı.

Türk dedektif Ali Hammutoğlu’nun Kur'an-ı Kerim tilaveti, ABD milli marşının okunması, Staten Island Arnavut Camisi imamı Tahir Kukaj'ın yaptığı duayla başlayan gecede, "Hayat Boyu Başarı", "Yılın Polisi", "Yılın Sivili" ve "Yılın Kahramanı" kategorilerinde NYPD çalışanları ve toplumda başarı gösterenlere ödülleri takdim edildi.

- “Müslümanlar da bu ülkeye hizmet ediyor”

Etkinliği organize eden New York Müslüman Polisler Derneği Başkanı Adeel Rana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıldır aralıksız gerçekleştirdikleri ödül gecesinin toplumun değişik kesimlerini bir araya getirdiğini vurgulayarak, “Bu ülkede yaşayan Müslüman Amerikalıların toplumun diğer kesimlerinden farkı yok. Onlar da bu ülkeye, bu şehre herkes gibi hizmet ediyor. Bu gece bunun göstergesidir.” diye konuştu.

Rana, Müslüman Amerikalı toplumunun ve NYPD çalışanlarının bu ülkede farklı muamele görmemesi gerektiğinin altını çizdi.

-“Her sene bir önceki seneden daha iyi geçiyor”

Müslüman Polisler Derneği Başkan Yardımcısı Dedektif Ali Hammutoğlu da yaklaşık 700 davetlinin katıldığı gecenin amacının farklı kesimler arasında köprü kurmak olduğunu belirtti.

Hammutoğlu, “New York’ta yaşayan Müslüman toplumu ile Amerikalıları ve NYPD çalışanlarını bu gecede bir araya getiriyoruz. Toplumlar arası kaynaşmanın yanı sıra bu gecede toplanan yardımlarla da NYPD ailelerinin çocuklarına, Müslüman toplumu üyelerine eğitim yardımında bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Müslüman Polisler Derneğinin 13 sene önce kurulduğunu anımsatan Hammutoğlu, her yıl düzenli olarak büyüdüklerini, şu an polis teşkilatı içinde 2 bine yakın üyeleri bulunduğunu anlattı.

Hammutoğlu, “Son 3 yılda Türk toplumunun da katılımı arttı. Her sene bir önceki seneden daha iyi geçiyor, daha çok güçleniyoruz.” dedi.

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