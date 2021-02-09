New York’ta Normale Dönüşün Sinyalleri

New York’ta aylardır kapalı olan orta okulların da 25 Şubat tarihinden itibaren yeniden yüz yüze eğitime geçeceği kaydedildi.

New York’ta yaşanan ikinci Corona virüsü dalgası sonrasında kapatılan restoranların Cuma gününden itibaren yüzde 25 kapasiteyle yeniden açılacağı belirtildi. Daha önce, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yeniden açılacağı belirtilen restoranların iç mekanlarının açılış tarihi, son 7 günde vaka ve hastanede yatan kişilerin sayısında yaşanan azalma nedeniyle iki gün öncesine çekildi.

New York’ta açılan yeni aşı ve test merkezleri ve federal hükümetin eyalete gönderdiği aşı miktarının arttırılmasıyla salgın hastalıkla mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirten yetkililer normale dönüşün ilk sinyallerini vermeye başladı.

New York Valisi Andrew Cuomo, şimdiye kadar 2 milyon 500 bin kişiye aşı yapıldığını belirterek federal hükümetin eyalete gönderdiği aşı sayısının arttığını söyledi. Vali Cuomo, “Eyalet genelinde saptanan pozitif vaka sayısı oranları son bir ay boyunca azaldı. Hastaneye kaldırılan kişi sayısı da 28 Aralık'tan bu yana en düşük seviye geriledi” dedi.

New York’ta salgın hastalığa karşı aylardır kararlı bir mücadele sürdürdüklerini belirten Vali, “Tünelin ucunda ışık göründü. Artık bu ışığı ortaya çıkartmalıyız” dedi.

Salgının küresel bir krize yol açtığını kaydeden Vali Cuomo, “Ekonomi hemen düzelecek diye bir şey yok. Bizler göstereceğimiz çabalarla ekonomiyi yeniden açabiliriz. Ekonomiyi birlikte canlandırabiliriz” diye konuştu.

“Broadway yeniden açılabilir”

Vali Cuomo, yaklaşık bir yıldır kapalı olan kentin eğlence merkezlerinin de yeniden limitli bir şekilde hizmet verebilmesi için umut taşıdığını, kapalı olan Broadway tiyatrolarının da bazı kısıtlama ve tedbirle yeniden açılabileceğine işaret etti.