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New York’ta Normale Dönüşün Sinyalleri

09.02.2021 00:29 | Son Güncelleme:
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New York’ta Normale Dönüşün Sinyalleri

Geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren Corona virüsü salgınında 45 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta, vaka sayılarının yeniden yükselmesinin ardından hastanede tedavi görenlerin sayısında azalma yaşandı

Geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren Corona virüsü salgınında 45 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta, vaka sayılarının yeniden yükselmesinin ardından hastanede tedavi görenlerin sayısında azalma yaşandı.

New York’ta açılan yeni aşı ve test merkezleri ve federal hükümetin eyalete gönderdiği aşı miktarının arttırılmasıyla salgın hastalıkla mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirten yetkililer normale dönüşün ilk sinyallerini vermeye başladı.

New York’ta yaşanan ikinci Corona virüsü dalgası sonrasında kapatılan restoranların Cuma gününden itibaren yüzde 25 kapasiteyle yeniden açılacağı belirtildi. Daha önce, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yeniden açılacağı belirtilen restoranların iç mekanlarının açılış tarihi, son 7 günde vaka ve hastanede yatan kişilerin sayısında yaşanan azalma nedeniyle iki gün öncesine çekildi.

New York’ta aylardır kapalı olan orta okulların da 25 Şubat tarihinden itibaren yeniden yüz yüze eğitime geçeceği kaydedildi.

“Tünelin ucunda ışık göründü”

New York Valisi Andrew Cuomo, şimdiye kadar 2 milyon 500 bin kişiye aşı yapıldığını belirterek federal hükümetin eyalete gönderdiği aşı sayısının arttığını söyledi. Vali Cuomo, “Eyalet genelinde saptanan pozitif vaka sayısı oranları son bir ay boyunca azaldı. Hastaneye kaldırılan kişi sayısı da 28 Aralık'tan bu yana en düşük seviye geriledi” dedi.

New York’ta salgın hastalığa karşı aylardır kararlı bir mücadele sürdürdüklerini belirten Vali, “Tünelin ucunda ışık göründü. Artık bu ışığı ortaya çıkartmalıyız” dedi.

Salgının küresel bir krize yol açtığını kaydeden Vali Cuomo, “Ekonomi hemen düzelecek diye bir şey yok. Bizler göstereceğimiz çabalarla ekonomiyi yeniden açabiliriz. Ekonomiyi birlikte canlandırabiliriz” diye konuştu.

“Broadway yeniden açılabilir”

Vali Cuomo, yaklaşık bir yıldır kapalı olan kentin eğlence merkezlerinin de yeniden limitli bir şekilde hizmet verebilmesi için umut taşıdığını, kapalı olan Broadway tiyatrolarının da bazı kısıtlama ve tedbirle yeniden açılabileceğine işaret etti.

Cuomo, eğlence endüstrisinin yeniden hizmet vermesi için müşterilere anlık testlerin yapılması, salonların havalandırma sistemlerinin geliştirilmesi gibi önlemlerle bu işletmelerin yeniden açılabileceğini belirterek, “Anlık testlerin ekonominin yeniden açılması için bir anahtar olacağını düşünüyorum” dedi.

Vali Cuomo, 15 Mart tarihinden itibaren katılan herkesin test olması kaydıyla düğün törenleri için bazı mekanların yeniden açılmasına izin vereceğini kaydetti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da aylardır kapalı olan ortaokulların 25 Şubat tarihinde yeniden açılacağını açıkladı. Başkan de Blasio, 62 bin ortaokul öğrencisinin artık sınıflarında öğrenim göreceğini söyledi.

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