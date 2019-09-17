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New York'ta öğrenciler cuma günü "iklim grevi" yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 23:08 | Son Güncelleme

New York'ta 1 milyondan fazla öğrenci cuma günü okula gitmeyerek iklim değişikliğine karşı başlatılan "Fridays For Future" eylemlerine katılacak

New York'ta 1 milyondan fazla öğrenci cuma günü okula gitmeyerek iklim değişikliğine karşı başlatılan "Fridays For Future" eylemlerine katılacak.

New York Eğitim Departmanı, Twitter hesabından iklim eylemlerine destek veren paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, eyaletteki 1 milyondan fazla öğrencinin ailelerin izniyle cuma günü okula gitmeyerek iklim eylemlerine katılabileceği belirtildi.

New York Eğitim Departmanı okullara, cuma günü yapılacak iklim eylemlerine katılacak öğrencilerin devamsızlıklarının maruz görülmesi konusunda talimat gönderdi.

İsveç parlamentosu önünde iklim değişikliğine dikkati çekmek için başlattığı "Fridays For Future" eylemleriyle öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen iklim aktivisti Greta Thunberg de cuma günkü protestolarda yerini alacak.

Thunberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "New York'taki devlet okulları öğrencilerin 20 Eylül'deki küresel iklim grevine katılmaları için okuldan ayrılmalarına izin veriyor. Yerel yönetimler ve dünyanın başka yerlerindeki okullar acaba ne yapacak. Zaman daralıyor." paylaşımında bulundu.

İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen Thunberg, 23 Eylül'deki BM İklim Zirvesi'ne de katılacak.

Thunberg, ağustos 2018'de İsveç'in iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini sağlamak için parlamento önünde oturma eylemleri başlatmış, aktivist "Fridays For Future" eylemleri ile Avrupa'da iklim değişimine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelmişti.

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