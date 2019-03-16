HABER

New York'ta öğrencilerden iklim değişikliği konusunda protesto eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 00:07 | Son Güncelleme

New York'ta öğrencilerden iklim değişikliği konusunda protesto eylemi

ABD'nin New York kentinde yüzlerce öğrenci, iklim değişikliği konusunda protesto eylemi gerçekleştirdi.

"Fridays For Future" (Gelecek İçin Cumalar) adlı gençlik hareketinin çağrısıyla derslere girmeyen yüzlerce öğrenci, New York'un simgelerinden ve kentin en yeşil alanı olan Central Park yakınlarında gösteri düzenledi.

İklim değişikliğine ilişkin tepkilerini dile getiren gençler, buna karşı önlem alınması için ülkedeki ve New York'taki yetkililere seslendi.

Öğrenciler, iklimle ilgili şarkılar söylerken, ellerinde iklim değişikliğine ilişkin dövizler taşıdı.

Washington Valisi Jay Inslee de gösteriye katıldı.

ABD'nin farklı kentlerinde ve birçok Avrupa kentinde de öğrenciler iklim değişikliği konusundaki tepkilerini göstermek için sokağa çıktı.

PARTNER18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil
32. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi32. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi
Cunda Rahmi M. Koç Müzesi’nde dersler başladıCunda Rahmi M. Koç Müzesi’nde dersler başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iklim değişikliği New York protesto

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeytinburnu'nda korkunç olay! Dövüp dereye attılar

Korkunç olay! Dövüp dereye attılar

Türkiye'den Yunanistan'ın Ege açıklamalarına tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.