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New York’ta Okullar 7 Aralık’ta Açılmaya Başlıyor

29.11.2020 22:45 | Son Güncelleme:
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New York’ta Okullar 7 Aralık’ta Açılmaya Başlıyor

Amerika’nın en büyük kenti New York’ta kamu okulları 7 Aralık’tan itibaren açılmaya başlıyor. Önce ilkokullar açılacak ancak Belediye Başkanı Bill de Blasio anne babaları test olmasına onay veren çocukların okula gelebileceğini söyledi

Amerika’nın en büyük kenti New York’ta kamu okulları 7 Aralık’tan itibaren açılmaya başlıyor.

Önce ilkokullar açılacak ancak Belediye Başkanı Bill de Blasio anne babaları test olmasına onay veren çocukların okula gelebileceğini söyledi.

New York’taki okullar yaklaşık 2 hafta önce kent genelindeki salgının artması nedeniyle kapanmıştı.

De Blasio, bunun yeni bir yaklaşım olduğunu söyledi ve ellerinde okulların nasıl güvenli olabileceğine dair fazla kanıt olduğunu söyledi.

Öğretmenler Birliği Federasyonu Başkanı Michael Mulgrew de Blasio’nun yaklaşımını zorunlu test yürülükte olduğu müddetçe desteklediklerini açıkladı.

New York kentindeki kamu okullarında 1.1 milyon öğrenci eğitim görüyor.

Bazı New Yorklular spor salonlarının açık olup okulların kapanmasını eleştirmişti.

İlkokullarla birlikte 7 Aralık’ta anaokulları da yeniden açılıyor. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimi ise 10 Aralık’ta başlayacak. Ortaokul ve liseler ise daha ileri bir günde açılacak.

De Blasio, okulların açılmasıyla sınıfa girebilmek için öğrencilerin Corona testi olacaklarına dair belgeye imza atması gerektiğini belirtti. Testler haftalık olacak ama sadece öğrencilerin 5/1’i bir haftada test olabilecek.

Blasio düzenlediği basın toplantısında vaka sayılarına göre valinin kent kararını geçersiz kılma yetkisine sahip olduğunu da söyledi. Yeni süreçte okullardaki test sonuçları takip edilecek ve herhangi bir sınıf ya da okulun tamamı vaka sayısına göre kapatılabilecek.

Kasım ayında Amerika’da 4 milyondan fazla yeni vaka tespit edildi. Bu ay içinde 35 binden fazla da insan hayatını kaybetti.

New York’ta vaka sayıları artmasına rağmen ülke genelinde en az pozitif test sonuçlarına sahip eyaletlerden biri.

Testlerin yüzde 3’ü pozitif sonuçlanıyor.

Bununla birlikte Idaho, Güney Dakota, Iowa’da test sonuçlarının yüzde 40’tan fazlası pozitif çıkıyor.

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