New York’ta Okullar 7 Aralık’ta Açılmaya Başlıyor

Amerika’nın en büyük kenti New York’ta kamu okulları 7 Aralık’tan itibaren açılmaya başlıyor.

Önce ilkokullar açılacak ancak Belediye Başkanı Bill de Blasio anne babaları test olmasına onay veren çocukların okula gelebileceğini söyledi.

New York’taki okullar yaklaşık 2 hafta önce kent genelindeki salgının artması nedeniyle kapanmıştı.

De Blasio, bunun yeni bir yaklaşım olduğunu söyledi ve ellerinde okulların nasıl güvenli olabileceğine dair fazla kanıt olduğunu söyledi.

Öğretmenler Birliği Federasyonu Başkanı Michael Mulgrew de Blasio’nun yaklaşımını zorunlu test yürülükte olduğu müddetçe desteklediklerini açıkladı.

New York kentindeki kamu okullarında 1.1 milyon öğrenci eğitim görüyor.

Bazı New Yorklular spor salonlarının açık olup okulların kapanmasını eleştirmişti.

İlkokullarla birlikte 7 Aralık’ta anaokulları da yeniden açılıyor. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimi ise 10 Aralık’ta başlayacak. Ortaokul ve liseler ise daha ileri bir günde açılacak.

De Blasio, okulların açılmasıyla sınıfa girebilmek için öğrencilerin Corona testi olacaklarına dair belgeye imza atması gerektiğini belirtti. Testler haftalık olacak ama sadece öğrencilerin 5/1’i bir haftada test olabilecek.