New York’ta Okullar Sonbaharda Yeniden Açılıyor

Vali Cuomo, New York eyaletinin genelinde yapılan test sonuçlarında saptanan vaka sayısının, okulların yeniden açılabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlediği oranın altına düştüğünü belirterek, ”WHO’nun okulların açılması için tavsiye ettiği oran yapılan testlerini yüzde beşi. Biz, New York’ta bu oranın çok daha altına indik. New York’ta yapılan testlerde pozitif Corona virüsü saptanan kişilerin oranı sadece yüzde bir” dedi.

New York Valisi Cuomo, bugün düzenlediği basın toplantısında, Corona virüsü vakalarının New York’taki beş ayrı bölgede birden düştüğünü belirterek, “Belirlediğimiz kriterlere uyan tüm okullar bu sonbaharda yeniden açılabilir” dedi.

New York’ta uzun bir süredir tartışma yaratan okulların yeniden öğrenime açılması konusunda Vali Andrew Cuomo, kararını verdi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun, kentte eğitime yeniden başlanması için hazırladığı plana uzun süredir karşı çıkan Vali Cuomo, bugün düzenlediği basın toplantısında okullarda sonbaharda ders başı yapılacağını açıkladı.

Öğrencilere sınıfta maske takma zorunluluğu

New York Valisi Cuomo, her okulun saptadıkları yeniden açılma standartlarına uyması gerektiğini, belirlenen kurallara oymayan okulların öğrenime başlayamayacağını belirtti.

Hazırlanan yeniden açılma planlamasına göre, her okul New York Sağlık Departmanı’na, eğitime başlamak için tüm kriterleri yerine getirdiğini gösteren yeniden açılma planlamasını, Ağustos ayının ortasına kadar sunacak. New York eyaletinin saptadığı kriterlere uyan okullar öğrenime sonbaharda başlayacak.

New York şehrinin belediye başkanı Bill de Blasio, öğrencilerin hem uzaktan hem de bir ile üç gün arasında değişen sınıfta eğitim alacağı karma bir plan önerisinde bulunmuştu.

Okulların karma sistemde yeniden açılmasında öğrenci velileri ile okul idarecileri arasında, öğrencinin Corona virüsü takibi için işbirliği yapılacak. Sınıflarda öğrencilerin maske kullanması zorunlu olacak.

Pandeminin merkezi New York’ta vaka sayısı giderek azalıyor

Corona virüsü salgınında dünyada bir dönem pandeminin merkezi olarak anılan New York eyaletinde 448 bin 168 vaka saptanmış, 32 bin 817 kişi salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirmişti.

Son 24 saatte New York’ta 70 bin 170 test yapıldı. 714 kişide Corona virüsü saptandı. Yapılan testlere göre saptanan virüs oranı sadece yüzde bir oldu.

New York eyaleti genelindeki hastanelerde 579 kişinin Corona virüsünden tedavi gördüğü açıklandı. Salgın hastalığın tavan yaptığı dönemlerde günde 800 kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta, son 24 saate beş kişinin öldüğü bildirildi.

