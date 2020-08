New York’ta Okullar Sonbaharda Yeniden Açılıyor

New York’ta uzun bir süredir tartışma yaratan okulların yeniden öğrenime açılması konusunda Vali Andrew Cuomo, kararını verdi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun, kentte eğitime yeniden başlanması için hazırladığı plana uzun süredir karşı çıkan Vali Cuomo, bugün düzenlediği basın toplantısında okullarda sonbaharda ders başı yapılacağını açıkladı.

New York Valisi Cuomo, bugün düzenlediği basın toplantısında, Corona virüsü vakalarının New York’taki beş ayrı bölgede birden düştüğünü belirterek, “Belirlediğimiz kriterlere uyan tüm okullar bu sonbaharda yeniden açılabilir” dedi.

Vali Cuomo, New York eyaletinin genelinde yapılan test sonuçlarında saptanan vaka sayısının, okulların yeniden açılabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlediği oranın altına düştüğünü belirterek, ”WHO’nun okulların açılması için tavsiye ettiği oran yapılan testlerini yüzde beşi. Biz, New York’ta bu oranın çok daha altına indik. New York’ta yapılan testlerde pozitif Corona virüsü saptanan kişilerin oranı sadece yüzde bir” dedi.