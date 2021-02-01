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New York’ta Olağanüstü Hal İlan Edildi

01.02.2021 23:49 | Son Güncelleme:
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New York’ta Olağanüstü Hal İlan Edildi

ABD’nin doğu eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası New York’ta hayatı felç etti. Pazar akşamından beri süren yoğun kar yağışı nedeniyle New York Valisi Andrew Cuomo, 9 ayrı bölgede olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı

ABD’nin doğu eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası New York’ta hayatı felç etti. Pazar akşamından beri süren yoğun kar yağışı nedeniyle New York Valisi Andrew Cuomo, 9 ayrı bölgede olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.

New York’ta, yer üstünden sefer yapan tüm metro seferleri durduruldu. Kentteki okullar, resmi daireler ve aralarında bankaların da bulunduğu işyerleri şiddetli kar fırtınası nedeniyle kapandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte zaruri hizmet veren araçlar dışındaki tüm araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. New York’taki havaalanları kar fırtınası nedeniyle kapandı. Şehirlerarası tren seferlerinin büyük bir bölümü iptal edildi.

Kentte kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreye kadar ulaştı. Kar kalınlığının yarın öğlene kadar bazı bölgelerde 60 santimetreye kadar yükselebileceği belirtildi.

Corona aşılamaları durdu

Kar fırtınası nedeniyle kentteki tüm aşı merkezleri kapatılarak randevular iptal edildi. Kentin bazı bölgelerinde çok sayıda hanenin elektriklerinin kesildiği bildirildi. Kar fırtınası nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi; birçok araç hasar gördü.

New York Valisi Cuomo, olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yaşayan halka, evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

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