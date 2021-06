New York’ta Olağanüstü Hal Sona Erdi

New York eyaletinde Corona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılınının Mart ayında ilan edilen ‘Olağanüstü Hal’ dün gece yarısından itibaren sona erdi. New York Valisi Andrew Cuomo, ‘Olağanüstü Hal’ sürecinde geçici olarak imzaladığı ve yürürlüğü giren kanun hükmündeki kararname ve genelgelerinin de sona ereceğini söyledi.

Vali Cuomo, 1 Mart 2020'de Manhattan'da bir kadında Corona virüsünün tespit edilerek ilk vakanın bildirilmesinden kısa bir süre sonra 7 Mart 2020'de, New York eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti. New York’ta Olağanüstü Hal’in 67 hafta sürdüğü kaydedildi.

“Bu duruma New Yorkluların büyük çabasıyla geldik”

Vali Cuomo "New York, ülkedeki en kötü vaka sayısı oranlarından, en düşük vaka sayısı oranına düştü. Bu duruma aklımızla, birlikte olmakla geldik. Bu, salgın boyunca yapmaları gerekeni yapan New Yorkluların çabaları sayesinde oldu. Şimdi Corona virüsü sonrası New York için yeni bir bölüm yazmaya başlıyoruz. Eyalet genelinde ilan edilen ‘Olağanüstü Hal’ sona eriyor. Artık eyaletimizi yeniden hayal etmeye, yeniden inşa etmeye ve yenilemeye odaklanabiliriz. Bu, Corona virüsünün tamamen bittiği anlamına gelmiyor, hala daha çok sayıda New Yorklunun aşı yaptırması gerekiyor. Ancak tekrar yola çıkıyor ve hayatı bir kez daha yaşamaya başlıyoruz" dedi.

Vali eşi görülmemiş yetkilerle donatılmıştı

Vali Cuomo, eyalet genelinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından belirlenen federal yönergeler çerçevesinde aşı yapılmayan kişiler için maske kullanma zorunluluğunun sürdüğünü, ayrıca toplu taşıma araçları, sağlık tesisleri, bakım evleri, ıslah tesisleri ve evsiz barınakları gibi belirli ortamlardaki herkes için maske kullanma zorunluluğunun sürdüğünü kaydetti.

New York’ta 67 hafta süren ‘Olağanüstü Hal’ sürecinde, eyaletin resmi kurumlarının, yerel belediyelerin, hastanelerin ve tüm işletmelerin yasaları geçici olarak askıya alınmıştı. New York’ta ilan edilen Olağanüstü Hal sürecinde, Vali Cuomo’ya şimdiye kadar eşi görülmemiş yetkiler verildi. Corona salgını sürecinde Vali Cuomo, maske emirleri, içeride yemek yemeyi yasaklama ve kuaför salonlarını kapanması gibi yüzlerce genelge yayınladı.

“Demokrasiye yeniden dönüş”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da eyalette 15 ay süren ‘Olağanüstü Hal’in’ dün gece yarısından itibaren kaldırılmasını,” demokrasiye yeniden dönüş” olarak değerlendirdi.

Başkan de Blasio "Bu karar kontrolün yerel yönetimlerle devam edeceği anlamına geliyor. Yaşadığımız kriz şükürler olsun geçiyor. Normal demokrasiyi yeniden kurmanın zamanı geldi. Olağanüstü Hal’in sona ermesi halkımıza hizmet etmek için çok daha fazlasını yapmamızı sağlayacak” dedi.