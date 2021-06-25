HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. New York’ta Olağanüstü Hal Sona Erdi

New York’ta Olağanüstü Hal Sona Erdi

25.06.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York eyaletinde Corona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılınının Mart ayında ilan edilen ‘Olağanüstü Hal’ dün gece yarısından itibaren sona erdi

New York’ta Olağanüstü Hal Sona Erdi

New York eyaletinde Corona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılınının Mart ayında ilan edilen ‘Olağanüstü Hal’ dün gece yarısından itibaren sona erdi. New York Valisi Andrew Cuomo, ‘Olağanüstü Hal’ sürecinde geçici olarak imzaladığı ve yürürlüğü giren kanun hükmündeki kararname ve genelgelerinin de sona ereceğini söyledi.

Vali Cuomo, 1 Mart 2020'de Manhattan'da bir kadında Corona virüsünün tespit edilerek ilk vakanın bildirilmesinden kısa bir süre sonra 7 Mart 2020'de, New York eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti. New York’ta Olağanüstü Hal’in 67 hafta sürdüğü kaydedildi.

“Bu duruma New Yorkluların büyük çabasıyla geldik”

Vali Cuomo "New York, ülkedeki en kötü vaka sayısı oranlarından, en düşük vaka sayısı oranına düştü. Bu duruma aklımızla, birlikte olmakla geldik. Bu, salgın boyunca yapmaları gerekeni yapan New Yorkluların çabaları sayesinde oldu. Şimdi Corona virüsü sonrası New York için yeni bir bölüm yazmaya başlıyoruz. Eyalet genelinde ilan edilen ‘Olağanüstü Hal’ sona eriyor. Artık eyaletimizi yeniden hayal etmeye, yeniden inşa etmeye ve yenilemeye odaklanabiliriz. Bu, Corona virüsünün tamamen bittiği anlamına gelmiyor, hala daha çok sayıda New Yorklunun aşı yaptırması gerekiyor. Ancak tekrar yola çıkıyor ve hayatı bir kez daha yaşamaya başlıyoruz" dedi.

Vali eşi görülmemiş yetkilerle donatılmıştı

Vali Cuomo, eyalet genelinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından belirlenen federal yönergeler çerçevesinde aşı yapılmayan kişiler için maske kullanma zorunluluğunun sürdüğünü, ayrıca toplu taşıma araçları, sağlık tesisleri, bakım evleri, ıslah tesisleri ve evsiz barınakları gibi belirli ortamlardaki herkes için maske kullanma zorunluluğunun sürdüğünü kaydetti.

New York’ta 67 hafta süren ‘Olağanüstü Hal’ sürecinde, eyaletin resmi kurumlarının, yerel belediyelerin, hastanelerin ve tüm işletmelerin yasaları geçici olarak askıya alınmıştı. New York’ta ilan edilen Olağanüstü Hal sürecinde, Vali Cuomo’ya şimdiye kadar eşi görülmemiş yetkiler verildi. Corona salgını sürecinde Vali Cuomo, maske emirleri, içeride yemek yemeyi yasaklama ve kuaför salonlarını kapanması gibi yüzlerce genelge yayınladı.

“Demokrasiye yeniden dönüş”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da eyalette 15 ay süren ‘Olağanüstü Hal’in’ dün gece yarısından itibaren kaldırılmasını,” demokrasiye yeniden dönüş” olarak değerlendirdi.

Başkan de Blasio "Bu karar kontrolün yerel yönetimlerle devam edeceği anlamına geliyor. Yaşadığımız kriz şükürler olsun geçiyor. Normal demokrasiyi yeniden kurmanın zamanı geldi. Olağanüstü Hal’in sona ermesi halkımıza hizmet etmek için çok daha fazlasını yapmamızı sağlayacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladıSahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladı
PARTNERGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdiGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdi
Çin kabusa uyandı! 18 çocuk hayatını kaybettiÇin kabusa uyandı! 18 çocuk hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Korkunç olay! Genç çiftin cansız bedenleri çadırda bulundu

Korkunç olay! Genç çiftin cansız bedenleri çadırda bulundu

Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi

Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi

İstanbul'da intihar girişimi! Arbede çıktı, birbirlerine saldırdılar

İstanbul'da intihar girişimi! Arbede çıktı, birbirlerine saldırdılar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.