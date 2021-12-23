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New York'ta Omicron Gölgesinde Yeni Yıl Planları

23.12.2021 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York eyaletinde, Omicron varyantına bağlı vaka sayıları her geçen gün giderek artıyor. Eyaletin New York şehrinde yaklaşan yeni yıl öncesinde kutlamaların Times Meydanı’nda yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa da ne gibi ek tedbirlerin alınacağı tartışılıyor

New York eyaletinde, Omicron varyantına bağlı vaka sayıları her geçen gün giderek artıyor. Son 24 saatte 28 bin 924 yeni vaka sayısına ulaşılarak yeni bir rekor kırıldığı açıklandı. Eyaletin New York şehrinde yaklaşan yeni yıl öncesinde kutlamaların Times Meydanı’nda yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa da ne gibi ek tedbirlerin alınacağı tartışılıyor.

En son 2020 yılında yüz binlerce kişinin katılımıyla yeni yılın kutlandığı ünlü meydanda, 2022 yılının nasıl ve ne şartlarda kutlanacağı henüz kesinlik kazanmadı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, iki yıl aranın ardından Times Meydanı’nda yeni yılın kutlanacağı müjdesini geçtiğimiz ay vermiş, iki doz aşı olan ve elinde negatif test belgesi olanların kutlama için meydana alınacaklarını açıklamıştı.

Bill de Blasio, kentte Omicron varyantının tetiklediği vaka sayılarının artmasıyla birlikte, bu planı yeniden gözden geçireceklerini ifade ederek nihai kararı bu hafta vereceklerini açıklamıştı.

“New York’u yeniden kapatmak istemiyoruz”

Belediye Başkanı, bugün iki ayrı haber kanalında yaptığı değerlendirmede, New Yorklular’ın 2022 yılına Times Meydanı’nda girebileceğinin sinyallerini verdi.

“Hedefimiz, Times Meydanı’nda yeni yılın kutlanılması kararımızı sürdürmek. Kenti yeniden kapatmayı, hayatı yeniden durdurmak istemiyoruz” diyen Bill de Blasio, bazı ek tedbir ve kısıtlamalar getirebileceklerini belirterek, son kararı Noel öncesinde açıklayacaklarını kaydetti.

“Üçüncü aşıyı yaptıranlara yüz dolar”

Belediye Başkanı, kentte giderek artan vaka sayılarının kendilerini yeni önlem ve teşvikler sunmaya yönlendirdiğini de kaydetti. De Blasio, üçüncü doz güçlendirici aşı olanlara 100 dolar vereceklerini açıkladı; kentte aşı ve test yapılacak yeni 100 mobil araca daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Seçilmiş New York Belediye Başkanı Eric Adams da kentte artan vaka sayıları yüzünden 1 Ocak’ta yapılacak yemin törenini ertelediğini açıkladı. Adams, şehri salgın hastalığa karşı korumak için De Blasio ve ekibiyle sürekli temas halinde olduklarını, halk sağlığıyla ilgili şimdiye kadar alınmış bazı kararların yürütülmesi için göreve başladıktan sonra Blasio’nun ekibinde yer alan bazı üst düzey görevlilerle belli bir süre çalışmayı planladıklarını kaydetti.

New York Valisi Kathy Hochul, Başkan Joe Biden’ın kendisini telefonla aradığını belirterek, ”Başkan Biden’a teşekkür ediyorum. New York’ta Omicron varyantı nedeniyle yaşanan sıkıntılar konusunda oldukça duyarlı” dedi. Vali Hochul, Başkan Biden’ın 500 milyon ev test kiti dağıtılacağını açıklamasının ardından, “New York’ta kullanmak için 37 milyon test kiti sipariş ettik” diye konuştu.

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