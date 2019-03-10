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New York’ta ‘Orkide Şov’

10.03.2019 00:18 | Son Güncelleme

New York’un Bronx bölgesinde bulunan Botanik Bahçesi’nin kış bahçesi içinde yaratılan tropik atmosferde değişik renkler ve boylarda yaklaşık 7 bin tür orkide sergileniyor. Şovun ilham kaynağı bu yıl Singapur oldu

New York’ta ‘Orkide Şov’

New York Botanik Bahçesi, bu yıl 17’incisi düzenlenen Orkide Şovu için ilham kaynağı olarak Singapur’u seçti.

New York’un Bronx bölgesinde bulunan Botanik Bahçesi’nin kış bahçesi içinde yaratılan tropik atmosferde değişik renkler ve boylarda yaklaşık 7 bin tür orkide sergileniyor.

Her yıl başka bir bölgenin orkidelerinin sergilendiği Orkide Şovu “Bahçeler Şehri” olarak adlandırılan Singapur’un limanındaki yüksek orkide kulelerinden esinlenerek hazırlanmış. 23 Şubat’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü New York kentinde, orkideler için yaratılan özel ortamda sıcaklık 25 derecenin üzerinde tutuluyor ve nem sağlanması için özel bir sistem geliştirilmiş. Singapur limanındaki 50 metrelik bitki ağaçları yerine Botanik Bahçesi’nin her köşesinde sergilenen orkideler arasında onları keşfeden ve hayranlığı ile tanınan Charles Darwin’in favorisi kuyrukluyıldız orkidesi de bulunuyor.

Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan New York Botanik Bahçesi orkide uzmanı ve kuratörü Marc Hachadourian, dünyada 30 bin çeşidi bulunan orkidelerin bazılarının gül, bazılarının yasemin hatta çikolata kokulu olanlarının bile bulunduğunu söylüyor.

Bu yılki şovda yer alan vanda tipi orkidelerden biri New Yorklu sanatçı, Crazy Rich Asians isimli filmin yıldızlarından Awkafina’ya adandı. Singapur’da çekilen film Amerika’da ve dünyada izleyici rekorları kırmıştı.

28 Nisan’a kadar devam edecek olan orkide sergisi kapsamında ayrıca bazı cumartesi akşamları Singapur’un gece hayatı ve zengin mutfağını tanıtmak amacıyla müzik ve dans gösterileri de yapılacak.

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