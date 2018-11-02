Tufan, mülteci öğrencilere Türkiye'de 2012'de üniversitelere kayıt imkanı tanındığını hatırlatarak, "Suriye'nin yanı sıra Irak, Yemen, Filistin, Somali, Güney Sudan ve Kırım'ı da savaş olan, işgal ya da ilhak edilmiş ülkeler olarak kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de çalışmak isteyen Suriyeli akademisyenlerden her gün onlarca mail aldığını kaydeden Tufan, "Onlar savaş başlamadan önce saygın insanlardı. Böyle kötü bir durumda değillerdi. Belki ilerde bizler de onların durumuna düşeceğiz, bilemeyiz." diye konuştu.

Tufan proje sunumunda, Türkiye'deki üniversitelerin hem Suriyeli öğrencilere hem de akademisyenlere kapılarını açtığını belirtti.

Panelde konuşmacı olarak, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve projenin koordinatörü Zeliha Koçak Tufan, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman yer aldı.

AA'nın da proje paydaşları arasında yer aldığı proje kapsamında gerçekleşen panelin moderatörlüğünü Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan yaptı.

Türkiye'nin mültecilere yaptığı katkıların da takdirle karşılandığını belirten Tufan, "Bu projenin amacı, Ortadoğu'da yıkılan akademik miras hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmak. Ortadoğu'da kayıp nesiller istemiyoruz." diye konuştu.

Tufan, proje kapsamında Almanya, Belçika, Fransa, İspanya, İngiltere ve Rusya'da da paneller yapılacağını ifade etti.

Prof. Dr. Keyman da "Mülteci krizi, göçün sonuçları, insani yardım ve Türkiye'nin rolü" başlığıyla yaptığı sunumda, Türkiye'nin dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin mültecilere yönelik ev sahipliği ve açık kapı politikası yürüttüğünü belirten Keyman, "Suriye'den gelen mülteci krizinin etkileri sadece Türkiye'de görülmüyor. Bu kriz hem bölgesel hem de küresel bir hal alıyor." dedi.

Panelde ayrıca, Prof. Dr. İnan ve Prof. Dr. Berker de birer sunum yaptı.

- Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi,

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, YÖK tarafından, TRT ve THY'nin sponsorluğundaki proje kapsamında, ülkelerinde savaş, işgal ve ilhak koşulları bulunan ve Türkiye'de hayatlarına devam eden bilim insanlarının ve öğrencilerin konuşmalarının yer aldığı videoların gösterimi yapılacak.

Videolar ve Anadolu Ajansı tarafından sağlanan görsellerle de oluşturulan infografikler, YÖK tarafından farklı ülkelerde düzenlenecek uluslararası panellerle yurt dışı kamuoyu ile paylaşılacak.

