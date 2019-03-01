New York'ta Pakistanlılardan Hindistan protestosu

ABD'nin New York kentinde yaşayan Pakistanlılar, Hindistan'a son günlerde iki ülke arasında yaşanan gerilimin azaltılması ve Keşmir'in bağımsızlığına kavuşması çağrısında bulundu.

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği önünde bir araya gelen Pakistanlılar, ellerinde Pakistan ve Keşmir bayrakları taşıyarak, "Özgür Keşmir" sloganları attı.

Pakistan ile Hindistan arasında son dönemde yaşanan gerilimden Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi sorumlu tutan protestocular, ellerinde, "Savaş değil referandum", "Hindistan, Keşmir'deki soykırımı durdur" ve "Modi, Güney Asya'yı savaşın eşiğine getiriyor" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler arasındaki Keşmirli Choudhury Zahoor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keşmir'in Pakistan toprakları olduğunu ifade ederek, Hindistan'ın bölgedeki gerginlikten Pakistan'ı sorumlu tutmasının yanlış olduğunu söyledi.

Zahoor, "Pakistan, terörist bir ülke değil. Bugün buraya ABD ve tüm dünyaya terörist değil, özgürlük savaşçısı olduğumuzu göstermek için geldik. Dünyadaki herkesin özgür olmaya hakkı var." diye konuştu.