New York’ta Polis Alarmda

Yeni Zelanda’da Cuma namazı sırasında iki ayrı camiye düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmesi, 40'tan fazla kişinin de yaralanmasının ardından ABD’de Müslüman nüfusunun en yoğun olduğu New York’ta polis cami ve mescitlerde güvenlik önlemlerini arttırdı.

Yeni Zelanda’da camilere düzenlenen silahlı saldırının ardından New York polisi sabah namazını kılan Müslümanları korumaya aldı. Kentteki tüm cami ve mescitlerde kılınacak Cuma namazı öncesinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

New York Valisi Andrew Coumo yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Müslümanların ibadethanelerinde güvenlik önlemlerini arttırdıklarını belirterek gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirde Müslümanlara yönelik olası bir terör eylemiyle ilgili, ellerinde ciddi tehdit oluşturacak bir ihbar bulunmadığını belirterek, kentte yaşayan Müslümanların ibadetlerini rahatça sürdürebilmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

New York Emniyet Müdürü James O’Neil ise Yeni Zelanda’da düzenlenen saldırıyla ilgili derin üzüntü duyduğunu belirterek, kentte yaşayan Müslümanlara hitaben “Sizler bizim kardeşlerimizsiniz ibadetlerinizi gönül rahatlığıyla sürdürebilmeniz için New York’ta gerekli tüm önlemleri aldık. Rahat olun” dedi.

New York Borsası'nda da açılıştan önce Yeni Zelanda'daki saldırının kurbanları için saygı duruşunda bulunuldu.

