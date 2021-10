New York'ta Polis ve İtfaiyecilerin Aşı Direnişi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun aralarında, polis ve itfaiyecilerin de bulunduğu on binlerce belediye çalışanına, zorunlu aşı yaptırması için verdiği süre, bu akşamüstü 17:00’ de sona erecek. Aralarında polis ve itfaiyecilerin de bulunduğu binlerce belediye çalışanı, zorunlu COVID-19 aşısı yaptırılmasıyla ilgili kararı, kentin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü gösterilerle protesto ediyor.

New York kentinin en büyük polis sendikası olan Polis Hayırseverler Derneği, Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun, aşı olmayan belediye çalışanlarının 29 Ekim tarihine kadar zorunlu aşı olmamaları halinde, maaşlarının ödenmeyip, ücretsiz izne çıkartılması yönündeki kararını durdurmak için mahkemeye başvurdu.

Polisleri dün de itfaiyeciler izledi. New York İtfaiyeciler Sendikası, mahkemeye başvurup, zorunlu aşı uygulamasına son verilmesi için yürütmeyi durdurma kararı alınması amacıyla başvuruda bulundu.

New York Emniyet Müdürü Dermot Shea, polislerin zorunlu aşı uygulamasına direndiklerini belirterek aşı yaptırmayan polislerin, ücretsiz izne gönderilmesi halinde kentin polis gücünün yaklaşık dörtte bir oranında azalacağını açıkladı.

Benzer bir açıklamada itfaiyeden geldi. Zorunlu aşı yapılması için verilen sürenin dolmasına saatler kala kentte görevli itfaiyecilerin yaklaşık beşte birinin, henüz aşı yaptırmadığının saptandığı belirtildi.

“New York yeni bir kaosa doğru sürükleniyor”

İtfaiye ve temizlik teşkilatlarının en az üçte birinin, polislerin dörtte birinin dün itibariyle henüz Corona virüsü aşısı olduklarını kanıtlayamadıkları belirtiliyor. New Yorklular, aralarında polislerinde olduğu belediye çalışanlarının Corona virüsü aşısı olmamak için sürdürdüğü direnci endişeyle izliyor.

Geçtiğimiz yıl New York Emniyet Müdürlüğü, çok sayıda polisin erken emekli edilmesiyle güç kaybetti. Hali hazırda aşı olmayan polislerin ücretsiz izne gönderilmesi halinde kentte son yılda artan, silahlı çatışma, gasp, hırsızlık ve çeteler arasındaki savaşların daha da tehlikeli bir şekilde tırmanmasından endişe ediliyor.

En az bir doz Corona virüsü aşısı olmayan belediye çalışanlarının Pazartesi günü ücretsiz izinli sayılarak maaşlarının artık ödenmeyeceği belirtiliyor.

Aşı olanlara 500 dolar ikramiye

Bünyesinde 330 bini aşkın çalışanı bulunan New York Belediyesi tüm çalışanlarına yaptığı duyuruda, 29 Ekim tarihine kadar en az ilk doz Corona virüsü aşısı yaptırmayan çalışanlarını, ücretsiz izne ayırarak maaş ödemeyeceğini açıklamıştı.

New York Belediyesi, şimdiye kadar hiç aşı olmamış her çalışana ilk doz aşı yaptırdıklarını belgelemeleri halinde 500 dolar ikramiye ödeyeceklerini de açıklamıştı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio zorunlu aşı uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada “New Yorklulara hizmet etmekten daha büyük bir ayrıcalık yoktur. Bu ayrıcalık, kendinizi ve toplumumuzu güvende tutma sorumluluğunu beraberinde getirir. New York Belediyesi'nin çalışanları salgınla mücadelede hep en ön saflarda yer aldı. Salgına karşı büyük mücadele verdi. Şimdi New York Belediyesi çalışanları, kent halkına bu salgından kurtulmanın tek yolu olan aşı olmanın önemini bir kez daha gösterip, ilham kaynağı olmalı” diye konuşmuştu.