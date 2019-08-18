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New York’ta Polisler Neden İntihar Ediyor?

18.08.2019 20:23 | Son Güncelleme

Amerika’nın en büyük polis teşkilatı olan New York Emniyet Müdürlüğü’nde (NYPD) görevli polisler arasında artan intihar olayları kentte tartışmalara neden oldu

Amerika’nın en büyük polis teşkilatı olan New York Emniyet Müdürlüğü’nde (NYPD) görevli polisler arasında artan intihar olayları kentte tartışmalara neden oldu.

New York’ta bu yıl intihar eden polis sayısı 9’a yükseldi. Geçtiğimiz hafta iki polisin daha intihar edip yaşamını yitirmesi kentte, ‘New York’ta polisler neden intihar ediyor?’ tartışmasını başlattı.

Uzmanlar, polis intiharları artışıyla ilgili bazı ekonomik, sosyal, ruhsal gerekçeler gösterdi. New York Emniyet Müdürlüğü, son intiharların ardından teşkilatta olağanüstü kriz durumu ilan etti.

İki günde iki polis intihar etti

New York Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru 35 yaşındaki Johny Rios, geçtiğimiz Salı günü intihar etti. Rios’un intiharının bir gün sonrasında ise bu kez yine New York Emniyet Müdürlüğü’nde 25 yıldır çalışan 56 yaşındaki kıdemli polis memuru Robert Echeverria intihar etti.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen iki polis intiharıyla son on haftada New York’ta intihar eden polis sayısı 5’e, yıl başından bugüne kadar da intihar eden polis sayısı 9’a yükselmiş oldu.

Geçtiğimiz yıllarda ortalama 4-5 polis intiharının yaşandığı kentte polis intiharlarının daha yılın ilk 8 ayında iki katına çıkması intiharların geniş çaplı soruşturulmasına neden oldu.

“NYPD’de mental krizle karşı karşıyayız”

Son iki polis intiharının ardından New York Emniyet Müdürü James O’Neill, teşkilatın ruhsal bir kriz durumuyla karşı karşıya kalındığını açıkladı.

Polis intiharları sayısının artmasıyla ilgili soruları yanıtlayan New York

Emniyet Müdürü O’Neill, polislere yaptığı çağrıda, “Bilin ki size yardım etmek isteyen, sizi seven insanlar var. Bizimle dertlerinizi paylaşın” dedi. Emniyet Müdürü O’Neill, “Geçen yıl dört polis intihar etti. Bu yıl bu sayı 9’a yükseldi. Her seferinde tamam bu son olacak artık ama olmuyor. Gece bir telefon alıyorsun bir intihar daha gerçekleşmiş” ifadelerini kullandı.

New York Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, intiharları önlemek için yeni tedbirler alacaklarını, polis memurlarına verilen psikolojik desteğin daha da arttırılacağını açıkladı. New York’ta yaklaşık 36 bin polisin, intiharları önlemek ve dayanışma sağlamak için eğitim aldığı kaydedildi.

Araştırmalar, Amerika’nın çeşitli büyük kentlerinde görev yapan polislerin en büyük şikayetlerinin yaptıkları görevin medya ve halk tarafından yeterince takdir edilmemesi olduğunu ortaya koyuyor. Pew araştırma kurumunun, 2016 yılında yaptığı bir araştırma Amerikan polisinin sadece yüzde 13’ünün, kamuoyunun yaptıkları görev sırasında aldıkları riskleri, zorlukları ve hayati tehlikenin farkında olup takdir edildiğini düşündüğünü gösterdi. Amerikan polisinin çok büyük bir çoğunluğu da medya ve halkın kendilerine haksızlık yaptığını düşünüyor.

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