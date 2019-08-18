New York’ta Polisler Neden İntihar Ediyor?

Amerika’nın en büyük polis teşkilatı olan New York Emniyet Müdürlüğü’nde (NYPD) görevli polisler arasında artan intihar olayları kentte tartışmalara neden oldu.

New York’ta bu yıl intihar eden polis sayısı 9’a yükseldi. Geçtiğimiz hafta iki polisin daha intihar edip yaşamını yitirmesi kentte, ‘New York’ta polisler neden intihar ediyor?’ tartışmasını başlattı.

Uzmanlar, polis intiharları artışıyla ilgili bazı ekonomik, sosyal, ruhsal gerekçeler gösterdi. New York Emniyet Müdürlüğü, son intiharların ardından teşkilatta olağanüstü kriz durumu ilan etti.

İki günde iki polis intihar etti

New York Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru 35 yaşındaki Johny Rios, geçtiğimiz Salı günü intihar etti. Rios’un intiharının bir gün sonrasında ise bu kez yine New York Emniyet Müdürlüğü’nde 25 yıldır çalışan 56 yaşındaki kıdemli polis memuru Robert Echeverria intihar etti.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen iki polis intiharıyla son on haftada New York’ta intihar eden polis sayısı 5’e, yıl başından bugüne kadar da intihar eden polis sayısı 9’a yükselmiş oldu.