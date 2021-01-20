New York’ta Protestocular Polisle Çatıştı

New York Emniyet Müdürü Dermot Shea, dün gece geç saatlere kadar süren olaylarda 11 polis memurunun yaralandığını açıkladı. Shea, protestocuların polise karşı şiddet kullandığını, kamu malına zarar verdiğini belirterek, ”Suçlular yaptıkların bedelini ödeyecekler. Martin Luther King'i onurlandırdığımız bir günde, şiddete başvurmak kenti yakıp yıkmaya çalışmak cezasız kalmayacaktır. Dün gece yaşananlar utanç verici” dedi.

Yürüyerek Manhattan’a geçen yüzlerce protestocu, Belediye Binası önünde yoğun bir polis barikatıyla karşılaştı. Polis, protestocuların Belediye Binası’na ulaşmasını engelledi. Protestocuların ellerine geçirdikleri bazı cisimleri polise fırlatması sonrasında olaylar daha da büyüdü. Polisle protestocular arasında, Manhattan’da meydana gelen çatışmalar gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Emniyet Müdürü Shea, protestocuların arasında barışçı olmayan kişiler olduğunu belirterek, "Bu kişiler kentin trafiğini altüst etti. Köprüyü trafiğe kapadı. Polise ellerine gelen cisimleri fırlattı. Polisleri ölümle tehdit etti” diye konuştu.

Vali Cuomo Washington’a gitmiyor

New York Valisi Andrew Cuomo, yarın başkent Washington'da yapılacak başkanlık yemin törenine katılmayacağını açıkladı. Vali Cuomo, katılmama gerekçesinin eyaletin güvenlik sorunuyla ilgili olduğunu belirtti. New York’ta da çeşitli olaylar olabileceği yönünde bazı istihbaratları değerlendirdiklerini belirten Vali Cuomo, “Eyaletin güvenliği için başkent Albany’de olacağım. Yemin törenine katılmayacağım” dedi.

