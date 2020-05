New York’ta Protestolar Sürüyor

Yaklaşık 27 bin kişinin salgın hastalığa bağlı olarak yaşamını yitirdiği New York’un Brooklyn bölgesinde polis ile protestocular arasındaki arbede sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

8 Haziran’da kısmen ekonominin açılması planlanan New York kentinde protestolar sosyal mesafe kurallarına aldırış edilmeden binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Yaklaşık 30 bin kişinin Corona virüsü yüzünden hayatını kaybettiği, bugün de 67 ölümün açıklandığı New York eyaletinde de, salgın hastalığa rağmen binlerce kişi sokaklara döküldü.

“Aşırı güç kullanan polisler soruşturulacak”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York polisinin barışçıl protestoculara şiddet uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “New York polisi bu olmamalı. Daha iyisini yapmalı. Barışçıl göstericilere şiddet uygulayan polis bunun bedeline katlanacaklarını bilmeli. Hem biz hem de New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD) aşırı güç kullanan polislerle ilgili iç araştırmamızı başlatacağız. Dün çok zor ve uzun bir gece geçirdik” dedi.

Başkan de Blasio, tam olarak ne olduğunu, neden olduğunu ve daha iyi neler yapılabileceğini bilmek için bağımsız bir soruşturma açacağını belirterek, “Bu protesto gösterilerinde, seçilmiş bazı yetkililere biber gazı sıkıldı. Gözlemciler bile biber gazı kurbanı oldu. Bu kabul edilecek bir durum değil.” dedi

De Blasio, kentte dün şiddet olaylarının yaşandığı protesto gösterilerinde iki tarafın da suçları olduğunu belirterek, “Bu barışçıl gösterilere sadece şiddet kullanma amacıyla da katılanlar vardı. Diğer taraftan da polisin güç kullanımıyla ilgili değerlerimizle örtüşmeyen görüntüler izledik” diye konuştu.