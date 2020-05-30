New York’ta Protestolar Sürüyor

Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyah Amerikalı’nın polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar ülke geneline yayıldı.
Yaklaşık 30 bin kişinin Corona virüsü yüzünden hayatını kaybettiği, bugün de 67 ölümün açıklandığı New York eyaletinde de, salgın hastalığa rağmen binlerce kişi sokaklara döküldü.
8 Haziran’da kısmen ekonominin açılması planlanan New York kentinde protestolar sosyal mesafe kurallarına aldırış edilmeden binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Yaklaşık 27 bin kişinin salgın hastalığa bağlı olarak yaşamını yitirdiği New York’un Brooklyn bölgesinde polis ile protestocular arasındaki arbede sabahın erken saatlerine kadar sürdü.
Brooklyn Barclays Arena önünde akşamüstü toplanan protestoculara polis müdahale etti. Bazı protestocuların gözaltına alınmaları sırasında polisin şiddetine maruz kaldığını gösteren videoların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kalabalıklar daha da artarak Brooklyn’in birçok semtine yayıldı. Bazılarının yakıldığı çok sayıda polis aracı hasar gördü.
“Aşırı güç kullanan polisler soruşturulacak”
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York polisinin barışçıl protestoculara şiddet uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “New York polisi bu olmamalı. Daha iyisini yapmalı. Barışçıl göstericilere şiddet uygulayan polis bunun bedeline katlanacaklarını bilmeli. Hem biz hem de New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD) aşırı güç kullanan polislerle ilgili iç araştırmamızı başlatacağız. Dün çok zor ve uzun bir gece geçirdik” dedi.
Başkan de Blasio, tam olarak ne olduğunu, neden olduğunu ve daha iyi neler yapılabileceğini bilmek için bağımsız bir soruşturma açacağını belirterek, “Bu protesto gösterilerinde, seçilmiş bazı yetkililere biber gazı sıkıldı. Gözlemciler bile biber gazı kurbanı oldu. Bu kabul edilecek bir durum değil.” dedi
De Blasio, kentte dün şiddet olaylarının yaşandığı protesto gösterilerinde iki tarafın da suçları olduğunu belirterek, “Bu barışçıl gösterilere sadece şiddet kullanma amacıyla da katılanlar vardı. Diğer taraftan da polisin güç kullanımıyla ilgili değerlerimizle örtüşmeyen görüntüler izledik” diye konuştu.
“200’den fazla kişi gözaltına alındı”
New York Emniyet Müdürü Dermot F. Shea dün gece Brooklyn’de yaşanan olaylar sonrasında 200 kişinin gözaltına alındığını, barışçıl protesto gösterilerine şiddet karıştıran bazı kişilerin molotof kokteylleri attığını belirterek, bu kişiler hakkında cana kastetmek suçlamasıyla dava açılacağını kaydetti.
Emniyet Müdürü Shea, ‘’Dün geceki olaylarda polise yönelik şiddet kullanıldı. Cisimler atıldı. Molotof kokteylleri atıldı. Polislerimiz yaralandı. Barışçıl protesto gösterilerine şiddet karıştıran hiç kimseye tolerans göstermeyeceğiz” dedi.
Shea, New York’ta bugün de protesto gösterilerinin Manhattan’da Foley Square, Brooklyn’de ise Barclays Arena önünde süreceğini bildirerek, gereken tedbirleri alacaklarını sözlerine ekledi.