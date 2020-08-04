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New York’ta Restoranlar Yaşam Savaşı Veriyor

04.08.2020 14:30 | Son Güncelleme

Corona virüsüne bağlı can kaybı sayısının, dünyada en yüksek olduğu kentlerden biri olan New York’ta, girdikleri finansal krizden çıkamayan restoran ve barlar hayatta kalma mücadelesi veriyor

New York’ta Restoranlar Yaşam Savaşı Veriyor

Corona virüsüne bağlı can kaybı sayısının, dünyada en yüksek olduğu kentlerden biri olan New York’ta, restoran ve barlar hayatta kalma mücadelesi veriyor.

New York’ta, birçok restoran ve bar salgının zirve yaptığı Mart ile Mayıs aylarında tamamen kapanmış, Haziran ayıdaysa bir kısmı yeniden açılmıştı.

New York Valisi Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun, geçtiğimiz ay kentteki işletmelerin dışarıdaki masalara servis yapabileceği yönünde karar almasına rağmen kentteki birçok restoran ve bar yaşadıkları finansal krizin içinden hala çıkamadı.

New York’taki restoran, bar ve eğlence sektörünün kayıtlı olduğu birlik, ‘‘NYC Hospitality Alliance’’, kentteki bar ve restoranların pandemi sonrası durumunu araştıran bir anket yaptı. 509 işletmenin katıldığı ankete göre, geçtiğimiz Haziran ayında, restoran ve bar sahiplerinin yüzde sekseni kiralarını ödeyemedi.

Ankete katılan işletme sahiplerinin yüzde 83’üyse Temmuz ayı kiralarını da ödeyemeyeceklerini kaydetti. New York’taki restoran ve bar işletmecilerinin yüzde 36’sı pandemi sürecinde bugüne kadar hiç kira ödeyemediklerini, bundan sonra da kiralarını ödeyecek güçlerinin olmadığını söyledi.

“Kira krizinin tam ortasındayız”

NYC Hospitality Alliance'ın genel müdürü Andrew Rigie, “Mekan kiraları, zaten gelirlerinin büyük bir kısmını yaşanan Corona virüsü salgını ve sonrasında kaybetmiş olan işletme sahipleri üzerinde büyük bir finansal baskı oluşturuyor. New York’taki işletmeler pandeminin etkisindeki dört ölümcül ay yüzünden ekonomik felaket yaşıyor” dedi.

Rigie, salgın hastalık yüzünden birçok işletmenin ekonomik kriz içine girdikten sonra tamamen kapandığını belirterek, “Küçük işletmelerimizin acilen kira konusunda desteğe ihtiyacı var. Hükümet yetkilileri, mal sahipleri ve bankaların, bir çözüm yolu bulmak için birlikte çalışması gerekiyor. Doğrudan kira sübvansiyonları, kira erteleme ve ödeme planlarının yenilenmesi gibi yaratıcı fikirleri genişletmek zorundayız. Kira krizinin tam ortasındayız ve şimdi harekete geçmemiz gerekiyor” dedi.

Mal sahipleri de zor durumda

Araştırmaya göre pandemi nedeniyle ekonomik krize giren sadece restoran ve barlar değil. Bu işletmelerin mal sahipleri de oldukça zor durumda. Mal sahiplerinin yüzde 73’ü kira alamadığı için ekonomik sıkıntı yaşadığını belirtiyor. Mal sahiplerinin yüzde 60’ının gelen kira erteleme, kira miktarında indirime gitme gibi önerileri geri çevirdiği belirtiliyor. Mal sahiplerinin yüzde onu kiracılarıyla yeni anlaşma yaparak kira miktarını indirdiklerini belirtiyor.

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