New York’ta Restoranlar Yaşam Savaşı Veriyor

Corona virüsüne bağlı can kaybı sayısının, dünyada en yüksek olduğu kentlerden biri olan New York’ta, restoran ve barlar hayatta kalma mücadelesi veriyor.

New York’ta, birçok restoran ve bar salgının zirve yaptığı Mart ile Mayıs aylarında tamamen kapanmış, Haziran ayıdaysa bir kısmı yeniden açılmıştı.

New York Valisi Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun, geçtiğimiz ay kentteki işletmelerin dışarıdaki masalara servis yapabileceği yönünde karar almasına rağmen kentteki birçok restoran ve bar yaşadıkları finansal krizin içinden hala çıkamadı.

New York’taki restoran, bar ve eğlence sektörünün kayıtlı olduğu birlik, ‘‘NYC Hospitality Alliance’’, kentteki bar ve restoranların pandemi sonrası durumunu araştıran bir anket yaptı. 509 işletmenin katıldığı ankete göre, geçtiğimiz Haziran ayında, restoran ve bar sahiplerinin yüzde sekseni kiralarını ödeyemedi.

Ankete katılan işletme sahiplerinin yüzde 83’üyse Temmuz ayı kiralarını da ödeyemeyeceklerini kaydetti. New York’taki restoran ve bar işletmecilerinin yüzde 36’sı pandemi sürecinde bugüne kadar hiç kira ödeyemediklerini, bundan sonra da kiralarını ödeyecek güçlerinin olmadığını söyledi.