"New York'ta Sadece Yüz Yüze Eğitime Geçilecek"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Pazartesi günü, ABD'nin en büyük ilk ve orta dereceli eğitim bölgesi olan kentte 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlayacağı sonbaharda uzaktan eğitim seçeneği sunulmayacağını, eğitimin sadece yüz yüze yapılacağını açıkladı. De Blasio, pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süre kentteki bir milyon 100 bin öğrencinin dersliklerden uzak kaldığını, ancak öğrencilerin sonbaharda okullara geri döneceğini söyledi.
New York'taki okullar mevcut eğitim yılında, öğrencilerin haftada üç gün dersliklerde yüz yüze, iki gün de uzaktan eğitim gördüğü haftalık karma sistem uyguladı. Öğrencilerin evde ve okulda eğitim gördükleri gün sayısı, dönüşümlü olarak değişti. Velilerin çoğu, çocullarının haftada beş gün sadece uzaktan eğitime dahil olmasını tercih etti. Ancak New York Belediye Başkanı, yeni Eylül ayında eğitim-öğretim yılı başladığında bu seçeneklerin hiçbirinin sunulmayacağını, sadece yüz yüze eğitim yapılacağını açıkladı.
MSNBC kanalına konuşan Bill de Blasio, "Okullar tam güçle eğitim vermeden, herkes dersliklere geri dönmeden, çocuklar yeniden öğrenmeye başlamadan tam iyileşmeden bahsedemezsiniz. Eylül'de tam da böyle olacak" dedi.
New York'ta okulları tam kapasite açma kararı, kentte ve ABD genelinde kitlesel aşılama çabaları kapsamında aşılanan kişi sayısı arttıkça vakaların istikrarlı olarak azalma eğilimine girmesi üzerine alındı. Cumartesi günü New York'ta Corona virüsü testi pozitif çıkan New Yorklular'ın yedi günlük ortalama oranı yüzde 0,71'e geriledi. New York eyaleti verilerine göre bu oran, 8 Mart tarihinde yüzde 2,48 olarak kayda geçmişti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre ABD nüfusunun yaklaşık yarısına en az bir doz aşı uygulandı. New York Valisi Andrew Cuomo, Pazar günkü açıklamasında, New York kentinde yaşayanların yüzde 52'sinin Corona virüsü aşısının en az bir dozunu aldığını söyledi.
New York Belediye Başkanı de Blasio, Corona enfeksiyonu vaka sayılarının azalması nedeniyle CDC'nin önümüzdeki eğitim yılının sonbaharda başlamasından önce okullarda öğrencilerin en az bir metrelik sosyal mesafeyi koruma zorunluluğunu gevşetmesini beklediğini kaydetti.
Bill de Blasio, "New York'taki kamu okullarında eğitim gören tüm çocuklar arasında şu anda birer metrelik mesafe sağlayabiliyoruz. Mecbur kalırsak bunu yapabiliriz. Ancak Ağustos ayına kadar CDC'nin ülkede kaydedilen ilerlemeler ışığında bu kuralları gevşeteceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.
New York'a komşu New Jersey'de de Vali Phil Murphy, eyaletteki okulların yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı Eylül ayında uzaktan eğitim seçeneği sunmayacağını bildirdi. New York Valisi Andrew Cuomo da eyaletteki tüm okul bölgelerinin yöneticilerine dersliklerde eğitime dönülmesi çağrısında bulundu.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçtiğimiz ay Pfizer'ın BioNTech'le geliştirdiği aşının 12 yaş üzerindeki çocuklarda kullanılmasına onay vermişti. Geliştirdiği Corona virüsü aşısında Pfizer gibi mRNA (elçi RNA) teknolojisini kullanan diğer firma olan Moderna da aşının çocuklarda kullanımı için onay başvurusunda bulunmayı planladığını açıkladı.