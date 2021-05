"New York'ta Sadece Yüz Yüze Eğitime Geçilecek"

New York'taki okullar mevcut eğitim yılında, öğrencilerin haftada üç gün dersliklerde yüz yüze, iki gün de uzaktan eğitim gördüğü haftalık karma sistem uyguladı. Öğrencilerin evde ve okulda eğitim gördükleri gün sayısı, dönüşümlü olarak değişti. Velilerin çoğu, çocullarının haftada beş gün sadece uzaktan eğitime dahil olmasını tercih etti. Ancak New York Belediye Başkanı, yeni Eylül ayında eğitim-öğretim yılı başladığında bu seçeneklerin hiçbirinin sunulmayacağını, sadece yüz yüze eğitim yapılacağını açıkladı.

New York'ta okulları tam kapasite açma kararı, kentte ve ABD genelinde kitlesel aşılama çabaları kapsamında aşılanan kişi sayısı arttıkça vakaların istikrarlı olarak azalma eğilimine girmesi üzerine alındı. Cumartesi günü New York'ta Corona virüsü testi pozitif çıkan New Yorklular'ın yedi günlük ortalama oranı yüzde 0,71'e geriledi. New York eyaleti verilerine göre bu oran, 8 Mart tarihinde yüzde 2,48 olarak kayda geçmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre ABD nüfusunun yaklaşık yarısına en az bir doz aşı uygulandı. New York Valisi Andrew Cuomo, Pazar günkü açıklamasında, New York kentinde yaşayanların yüzde 52'sinin Corona virüsü aşısının en az bir dozunu aldığını söyledi.

New York Belediye Başkanı de Blasio, Corona enfeksiyonu vaka sayılarının azalması nedeniyle CDC'nin önümüzdeki eğitim yılının sonbaharda başlamasından önce okullarda öğrencilerin en az bir metrelik sosyal mesafeyi koruma zorunluluğunu gevşetmesini beklediğini kaydetti.

Bill de Blasio, "New York'taki kamu okullarında eğitim gören tüm çocuklar arasında şu anda birer metrelik mesafe sağlayabiliyoruz. Mecbur kalırsak bunu yapabiliriz. Ancak Ağustos ayına kadar CDC'nin ülkede kaydedilen ilerlemeler ışığında bu kuralları gevşeteceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.