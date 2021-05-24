"New York'ta Sadece Yüz Yüze Eğitime Geçilecek"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Pazartesi günü, ABD'nin en büyük ilk ve orta dereceli eğitim bölgesi olan kentte 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlayacağı sonbaharda uzaktan eğitim seçeneği sunulmayacağını, eğitimin sadece yüz yüze yapılacağını açıkladı. De Blasio, pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süre kentteki bir milyon 100 bin öğrencinin dersliklerden uzak kaldığını, ancak öğrencilerin sonbaharda okullara geri döneceğini söyledi.

New York'taki okullar mevcut eğitim yılında, öğrencilerin haftada üç gün dersliklerde yüz yüze, iki gün de uzaktan eğitim gördüğü haftalık karma sistem uyguladı. Öğrencilerin evde ve okulda eğitim gördükleri gün sayısı, dönüşümlü olarak değişti. Velilerin çoğu, çocullarının haftada beş gün sadece uzaktan eğitime dahil olmasını tercih etti. Ancak New York Belediye Başkanı, yeni Eylül ayında eğitim-öğretim yılı başladığında bu seçeneklerin hiçbirinin sunulmayacağını, sadece yüz yüze eğitim yapılacağını açıkladı.

MSNBC kanalına konuşan Bill de Blasio, "Okullar tam güçle eğitim vermeden, herkes dersliklere geri dönmeden, çocuklar yeniden öğrenmeye başlamadan tam iyileşmeden bahsedemezsiniz. Eylül'de tam da böyle olacak" dedi.