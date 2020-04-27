HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. New York'ta Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Yemek Gönderen Türk

New York'ta Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Yemek Gönderen Türk

27.04.2020 14:36 | Son Güncelleme

Pınar Gnepp ve esi New York’ta Mart ayında corona virüs vakaları artmaya baslar başlamaz biz ne yapabiliriz diye düşünmüş ve vakaların tedavi edilmeye başladığı mahallelerinde bulunan Brooklyn Methodist hastanesindeki doktorlara moral olacağını düşünerek öğlen yemeği göndermeye karar vermiş

New York'ta Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Yemek Gönderen Türk

Pınar Gnepp ve esi New York’ta Mart ayında corona virüs vakaları artmaya baslar başlamaz biz ne yapabiliriz diye düşünmüş ve vakaların tedavi edilmeye başladığı mahallelerinde bulunan Brooklyn Methodist hastanesinin acil servisindeki doktorlara moral olacağını düşünerek bir gün oraya öğlen yemeği göndermeye karar vermiş.

“21 Mart’ta eşimle ilk yemeğimizi yolladık, aile boyu bir girişimdi bu sadece ama doktorlardan çok güzel teşekkür mesajları aldık,” diyen Gnepp doktorlardan gelen bu olumlu yanıttan sonra kendi imkanlarının üzerine nasıl çıkabileceklerini düşünmüş ve mahallelerinin Facebook sayfasını kullanarak Stronger Together Brooklyn isimli projeyi hayata geçirmiş.

21 Mart’tan itibaren Pınar Gnepp ve eşi, komşularıyla birlikte topladıkları bağışlarla Brooklyn’de hayatta kalma mücadelesi veren restoranlardan ısmarladıkları öğlen yemeklerini hastaneye göndermeye devam ediyor. Proje o kadar beğenilmiş ki şimdi Brooklyn’deki başka mahalleler de aralarında bağış toplayarak hayatlarını her gün tehlikeye atan sağlık personeline moral verebilmek için günlük yemek servislerine katkıda bulunmaya başlamış.

“Gönderdiğimiz yemeklerin çok özel bir mesajı var, bu yemeklerle onlara varlığımızı hissettiriyoruz, biz sizin için varız diyoruz, komşularınız olarak sizi düşünüyoruz demek istiyoruz” diye anlatıyor Gnepp. “Kampanyamızda 3 dolardan, 400-500 dolara kadar bağış yapan var. Bir kişinin 3 dolar vermesi demek o kişinin durumunun çok zorda olduğunu gösteriyor ancak buna rağmen çorbada tuzu olmasını istemiş, bu insanın gözlerini yaşartıyor” diye ekliyor Gnepp.

“Sadece pizza ve bagel göndermiyoruz!”

Gnepp doktorlara gönderdikleri yemekleri yerel restoranlardan, New York’un dokusunun en kıymetli parçaları olan dünya mutfaklarını servis eden mekanlardan temin ettiklerini belirtiyor. Bu anlamda proje hem acil servisteki doktorları hem de ayakta kalabilmek için paket servisini devam ettiren restoranlara destek vermeyi amaçlıyor. Gnepp doktorlara onlara enerji verecek besin değeri yüksek ve sağlıklı yemekler gönderdiklerini, “sadece pizza ve bagel” göndermediklerini de ekliyor.

Gnepp bu projenin “iyileşmenin bir parçası” olduğunu düşünüyor. New York’ta hastaneler boşalmaya başlasa bile iyileşme surecinin uzun süreceğini ama “birlikten doğan kuvvetle” New York’un daha çabuk toparlanacağını düşünen Gnepp, hayat tekrar normale dönünceye ve bağışlar devam ettiği sürece Stronger Together Brooklyn Projesinin de devam edeceğini belirtiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Sıra tartışması sosyal mesafeyi unutturduSıra tartışması sosyal mesafeyi unutturdu
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Bilim Kurulu Üyesi'nden umutlandıran paylaşım

Bilim Kurulu Üyesi'nden umutlandıran paylaşım

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Playstation 4

Playstation 4

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuyruğun sonu görünmedi! 4 günün sonunda korkutan tablo

Kuyruğun sonu görünmedi! 4 günün sonunda korkutan tablo

'Bu virüs kendi kendine gezmiyor' Koronavirüsü yenen profesör yaşadıklarını anlattı

'Bu virüs kendi kendine gezmiyor' Bu kez profesör anlattı

Sıra yüzünden tartışmaya tutununca... Sosyal mesafeyi hiçe saydılar!

Sıra tartışması sosyal mesafeyi unutturdu

Uyuşturucuyla yakalandı kendisini, ‘Karım çocuğa içiriyor’ diye savundu

Uyuşturucuyla yakalanınca... 'Pes' dedirten savunma!

Kuyruğun sonu gelmedi! Polislerden uyarı üstüne uyarı

Kuyruğun sonu gelmedi! Polisler böyle müdahale etti

Issız sokaklar kaplumbağaya kaldı

Issız sokaklar ona kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.