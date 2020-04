New York'ta Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Yemek Gönderen Türk

21 Mart’tan itibaren Pınar Gnepp ve eşi, komşularıyla birlikte topladıkları bağışlarla Brooklyn’de hayatta kalma mücadelesi veren restoranlardan ısmarladıkları öğlen yemeklerini hastaneye göndermeye devam ediyor. Proje o kadar beğenilmiş ki şimdi Brooklyn’deki başka mahalleler de aralarında bağış toplayarak hayatlarını her gün tehlikeye atan sağlık personeline moral verebilmek için günlük yemek servislerine katkıda bulunmaya başlamış.

“21 Mart’ta eşimle ilk yemeğimizi yolladık, aile boyu bir girişimdi bu sadece ama doktorlardan çok güzel teşekkür mesajları aldık,” diyen Gnepp doktorlardan gelen bu olumlu yanıttan sonra kendi imkanlarının üzerine nasıl çıkabileceklerini düşünmüş ve mahallelerinin Facebook sayfasını kullanarak Stronger Together Brooklyn isimli projeyi hayata geçirmiş.

Pınar Gnepp ve esi New York’ta Mart ayında corona virüs vakaları artmaya baslar başlamaz biz ne yapabiliriz diye düşünmüş ve vakaların tedavi edilmeye başladığı mahallelerinde bulunan Brooklyn Methodist hastanesinin acil servisindeki doktorlara moral olacağını düşünerek bir gün oraya öğlen yemeği göndermeye karar vermiş.

“Gönderdiğimiz yemeklerin çok özel bir mesajı var, bu yemeklerle onlara varlığımızı hissettiriyoruz, biz sizin için varız diyoruz, komşularınız olarak sizi düşünüyoruz demek istiyoruz” diye anlatıyor Gnepp. “Kampanyamızda 3 dolardan, 400-500 dolara kadar bağış yapan var. Bir kişinin 3 dolar vermesi demek o kişinin durumunun çok zorda olduğunu gösteriyor ancak buna rağmen çorbada tuzu olmasını istemiş, bu insanın gözlerini yaşartıyor” diye ekliyor Gnepp.

“Sadece pizza ve bagel göndermiyoruz!”

Gnepp doktorlara gönderdikleri yemekleri yerel restoranlardan, New York’un dokusunun en kıymetli parçaları olan dünya mutfaklarını servis eden mekanlardan temin ettiklerini belirtiyor. Bu anlamda proje hem acil servisteki doktorları hem de ayakta kalabilmek için paket servisini devam ettiren restoranlara destek vermeyi amaçlıyor. Gnepp doktorlara onlara enerji verecek besin değeri yüksek ve sağlıklı yemekler gönderdiklerini, “sadece pizza ve bagel” göndermediklerini de ekliyor.

Gnepp bu projenin “iyileşmenin bir parçası” olduğunu düşünüyor. New York’ta hastaneler boşalmaya başlasa bile iyileşme surecinin uzun süreceğini ama “birlikten doğan kuvvetle” New York’un daha çabuk toparlanacağını düşünen Gnepp, hayat tekrar normale dönünceye ve bağışlar devam ettiği sürece Stronger Together Brooklyn Projesinin de devam edeceğini belirtiyor.