New York'ta Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Yemek Gönderen Türk

Pınar Gnepp ve esi New York’ta Mart ayında corona virüs vakaları artmaya baslar başlamaz biz ne yapabiliriz diye düşünmüş ve vakaların tedavi edilmeye başladığı mahallelerinde bulunan Brooklyn Methodist hastanesinin acil servisindeki doktorlara moral olacağını düşünerek bir gün oraya öğlen yemeği göndermeye karar vermiş.

“21 Mart’ta eşimle ilk yemeğimizi yolladık, aile boyu bir girişimdi bu sadece ama doktorlardan çok güzel teşekkür mesajları aldık,” diyen Gnepp doktorlardan gelen bu olumlu yanıttan sonra kendi imkanlarının üzerine nasıl çıkabileceklerini düşünmüş ve mahallelerinin Facebook sayfasını kullanarak Stronger Together Brooklyn isimli projeyi hayata geçirmiş.

21 Mart’tan itibaren Pınar Gnepp ve eşi, komşularıyla birlikte topladıkları bağışlarla Brooklyn’de hayatta kalma mücadelesi veren restoranlardan ısmarladıkları öğlen yemeklerini hastaneye göndermeye devam ediyor. Proje o kadar beğenilmiş ki şimdi Brooklyn’deki başka mahalleler de aralarında bağış toplayarak hayatlarını her gün tehlikeye atan sağlık personeline moral verebilmek için günlük yemek servislerine katkıda bulunmaya başlamış.