New York’ta Sahillere Akın

ABD’nin doğu eyaletlerini etkisi altına alan sıcak hava dalgasından etkilenen Amerikalılar sahilleri akın etti.
Geçtiğimiz hafta New York’ta bölgelere göre etkisi gölgede 35-40 santigrat derece hissedilen sıcaklık rutubetin de etkisiyle kentte yaşam şartlarını kötü etkiledi. New York’ta, aşırı sıcaklık nedeniyle güç yüklenmesinden binlerce abonenin elektriği kesildi.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, halktan sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğü günlerde zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.
New York Belediyesi Sağlık Hizmetleri aşırı sıcakların özellikle yaşlı ve çocukları olumsuz olarak etkileyebileceğini belirterek,” sıcak hava dalgasının etkili olduğu günlerde dışarı çıkmayıp serin yerlerde kalmayı tercih edin” uyarısında bulundu.
Yetkililer kentteki serinleme merkezlerinin sayısını arttırdı, evinde soğutucuları çalışmayan veya yetersiz kalan kişileri serinleme merkezlerine davet etti.
Vali Coumo: ‘Plaj ve havuzlara gidin’
Kentte sıcak hava dalgasının yaşandığı günlerde, New York Valisi Vali Andrew M. Cuomo, bugün New York kenti sakinlerini, özellikle tehlikeli olan sıcak hava koşulları için önlem almaya davet etti.
Vali Cuomo, "Sıcak hava dalgasıyla, bütün New Yorkluları gerekli tedbirleri almaya ve kentte bulunan birçok havuz, plaj ve soğuk hava merkezlerine gitmeye davet ediyorum. Risk altında olabilecek komşularınızı kontrol edin ve aşırı sıcaklık sırasında sizin ve ailenizin güvenli ve sağlıklı kalmasını sağlamak için yorucu aktivitelerinizi sınırlayın" çağrısında bulundu.
New Yorklular, kentte bulunan Coney Island, Beighton Beach ve Rockaway Beach gibi plajları doldurdu. Sahillerde bulunan kafeteryalar tıklım tıklım doldu. Manhattan’dan plajlara giden karşılıklı feribot seferlerinde uzun kuyruklar yaşandı.
Dört gün süren aşırı sıcaklıklar etkisini hafta sonu yitirdi ancak meteoroloji uzmanları önümüzdeki hafta yeni bir sıcak hava dalgasının gelebileceğine işaret etti.
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