New York’ta Sakin Geçen Günün Gecesinde Protesto Gösterileri Başladı

New York’ta sandık başına giden seçmenler gün boyu uzun kuyrukların oluştuğu sandıklarda oylarını kullandı. Gün boyunca sakinliğin hakim olduğu kentte seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından protesto gösterileri başladı. Kentin çeşitli parklarında toplanan protestocular Başkan Donald Trump aleyhine slogan atarak yürümeye başladı. Times meydanında toplanan protestocular Başkan Trump’ı protesto eden pankartlar taşıdı.

Geçtiğimiz haftadan itibaren kentte birçok işyeri ve mağazanın tahta plakalarla kapandığı kentte seçim gecesi New Yorklular evlerine kapandı. Kentin sokaklarında protestocular ve güvenlik güçlerinin yoğunlukta olduğu görülüyor.

Kentin birçok bölgesinde New York Emniyet Müdürlüğü yoğun güvenlik önlemleri aldı. Beşinci Cadde'de bulunan Trump Tower’da şimdiye kadar görülmemiş düzeyde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. New York polisi Trump Tower’ın önünde kamyonlarla barikat oluşturdu. New York’ta Başkan Trump’a ait olan diğer binalarda benzeri güvenlik önlemleri alınmış durumda. New York polisine bağlı özel birlikler başta Manhattan olmak üzere kentin tüm bölgelerine konuşlandırıldı.