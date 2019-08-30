New York’ta saldırı hazırlığındaki bir DEAŞ’lı gözaltına alındı

ABD’nin New York kentinde terör örgütü DEAŞ adına saldırı planlayan bir kişinin yakalandığı bildirildi.

New York’un Queens ilçesine yönelik saldırı planladığı iddia edilen 19 yaşındaki şüpheli, gözaltına alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, gencin bazı ajanlar ile mesajlaşmasından sonra gözaltına alındığı kaydedildi. Yetkililer, DEAŞ’lı şüphelinin Brooklyn ilçesinde federal mahkemeye çıkartılacağını belirtti.

Şüphelinin kimliği ile ilgili başka bir açıklama yapılmadı.

