New York’ta Salgının 75'inci Gününde Olumlu Gelişmeler

New York Valisi Cuomo, eyaletin başkenti Albany’de düzenlediği basın toplantısında Corona virüsüne bağlı olarak bir gün içinde 200’den az can kaybının yaşandığına işaret ederek, vaka sayısında azalmalar görülen, belirledikleri sağlık kriterlerine uyan eyaletin kuzeyindeki beş ayrı bölgede işyerlerinin getirdikleri yeni kurallar çerçevesinde Cuma günü yeniden açılacağını açıkladı.

New York kentinin belediye başkanı Bill de Blasio da, salgın hastalıkla mücadelede 75 gün sonra gelinen noktada sayıların azalmasıyla ortaya çıkan son durumdan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün New York için çok güzel bir gün, mükemmel bir gün” ifadesini kullandı.

Vali Cuomo, 75 gündür mücadele ettikleri virüsü hala tanıyamadıklarını, virüsün her seferinde kendilerini yanılttığını söyledi.

New York Valisi Andrew Cuomo'nun 1 Mart'ta, İran’dan dönen 30 yaşında bir kadında Corona virüsü saptanıp evinde karantinaya alındığını açıklamasının 75 gün sonrasında eyalette vaka sayısı 350 bini, can kaybı sayısı da 27 bin 500'ü aştı. Son 24 saatte de 157 kişi yaşamını yitirdi.

“61 milyar dolar açığımız var”

Vali Cuomo eyalette bir gün içindeki vaka sayılarının da azaldığını ancak New Yorklular'ın sayıların azalması nedeniyle bu virüsü hafife almamaları gerektiğini belirtti. Cuomo, “Virüs hep bizi yanılttı. Çin’den geldiğini zannettik, Avrupa’dan gelmiş. Bu virüs yaptığımız tespit ve çalışmaları tersine çeviren hareketlerde bulundu” dedi.

New York eyaletinin 61 milyar dolar açık verdiğini de belirten Vali Cuomo, federal yardım çağrısını yineledi. Vali Cuomo, “Washington harekete geçmeli, akıllı ve hızlı olmalı. New York eyaletinde 61 milyar dolarlık bir açığımız var. Eğer bu açığı kapatmazsak o zaman okullar, hastaneler kapanır. Polis ve itfaiyeciler çalışamaz. Bu sabah Başkan Trump ile mali konular hakkında konuştum, belirli ödemeleri hızlandırmasını istedim. New York kentinin toplu ulaşım idaresi MTA için sağlanan 3,9 milyar dolarlık finansmanı hızlandırdı” dedi.

“New York için mükemmel bir gün”

New York Belediye Başkanı de Blasio, kentte son 24 saatte hastaneye kaldırılan kişi sayısının 59'a indiğini, hastanelere yeni başvurular, yoğun bakım hastaları ve pozitif testlerin yüzdesinin düştüğünü belirterek, “Rakamların düşmesi doğru bir şekilde mücadele verdiğimizin ve insanların hayatlarını kurtardığımızın göstergesi. Virüsle mücadelede çok büyük ilerlemeler kaydettik. Bugün New York için çok güzel bir gün, mükemmel bir gün” dedi.