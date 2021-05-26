New York’ta Salgının Yaraları Sarılıyor

New York Valisi Andrew Cuomo, eyaletin salgın nedeniyle yaşadığı sıkıntılı günlerini geride bıraktığını belirterek ekonomiyi canlandırmak için yeni bir yardım paketi açıkladı.

Vali Cuomo, belirledikleri kriterlere uyan 330 bin küçük işletmeye 50 bin dolara kadar hibe olarak nakit para yardımı yapacaklarını duyurdu. Cuomo, New York’taki küçük işletmelerin başvurularını 10 Haziran'dan itibaren internet üzerinden yapabileceklerini söyledi.

Salgın sırasında kiralarını ödeyemeyen düşük gelirli 200 bin kişiye de 1 Haziran tarihinden itibaren hibe olarak kira yardımı yapılacağını kaydeden Cuomo, yeni hibe yardımlarının küçük işletmelerin yeniden canlanması, kira yardımlarının da zor durumdaki düşük gelirli kiracıların kiralarını ödemelerine yardımcı olmayı amaçladığını belirtti.

Vali Cuomo, "New York'ta yapılacak en önemli şey, şehrin ve eyalet ekonomisinin kalkınmasını sağlayacak, ekonomiyi canlandıracak altyapının iyileştirilmesidir” dedi.

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