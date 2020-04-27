New York’ta Şartlar Ağırlaşıyor Vaka Sayısı 100 Bini Aştı

ABD’de Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen New York’ta şartlar giderek ağırlaşıyor. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette son 24 saatte en fazla can kaybının yaşandığını ve en fazla sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Vali Cuomo, New York’ta vaka sayısının 102 bin 863’e yükseldiğini, can kaybı sayısının da son 24 saatte 562 artarak 2 bin 935’e yükseldiğini belirtti.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, önümüzdeki hafta şartların daha da ağırlaşacağını söyledi.
Eyaletteki vaka ve ölümlerin neredeyse yüzde 95'i New York kenti ile banliyoları Long Island ve Weschester bölgelerinde olduğu kaydedildi.
New York’ta yoğunluğun azalması ve sosyal mesafe kuralının sağlanması için ilave tedbirler alındı.
Bir günde 10 bin 482 yeni vaka
New York Valisi Cuomo, ülke çapında bir krizle karşı karşıya olduklarına işaret ederek, federal hükümetin eyaletlere yardımda ve krizi idarede öncü rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.
Vali Cuomo, düzenlediği günlük basın toplantısında, ''Eyalet genelinde yaptığımız test toplamı 260 bin 520. Son 24 saate 10 bin 482 yeni vaka eklendi. Hastanede yatanların sayısı 14 bin 810 kişiye yükseldi. Yoğun bakımda 3 bin 731 hastamız var. Sevindirici olan tarafı 8 bin 886 kişi taburcu edildi'' dedi.
“Solunum cihazlarını bize ödünç verin”
New York Valisi Cuomo, hastanelerin Corona virüsü hastaları için yoğun bakım ünitelerine dönüştüğünü belirterek, çok sayıda solunum cihazına ihtiyaç duyduklarını bir çok ayrı kaynaktan satın alma girişimlerinin sürdüğünü söyledi. Cuomo, “Eyalette daha az ihtiyaç sahibi hastaneler ve özel sektörden solunum cihazı gibi tıbbi ekipmanlarına gerektiğinde el koyarak bu üniteleri New York’ta daha acil ihtiyacı olan hastanelere dağıtmak için kararname imzalayacağım. İnsanların ölmesine izin vermeyeceğim” dedi.
Vali Cuomo, ABD’deki diğer eyaletlere de, ellerindeki solunum cihazlarını New York'a göndermeleri çağrısında bulunarak, “Elinizdeki solunum cihazlarını bize ödünç verin. Gerekirse satın bize. Ya parasını verelim ya da ödünç verin, New York krizde” dedi.
Maskeler karaborsada satılıyor
ABD’de en fazla can kaybının yaşandığı New York’ta yaşam şartları salgın hastalık yüzünden giderek ağırlaşıyor. N95 maskelerinin öncelikle sağlık çalışanlarına verilmesi nedeniyle kentte maske sıkıntısı yaşanıyor. Maskeler karaborsada fahiş fiyatlara satılıyor.
New York polisi, maske karaborsacılarının peşine düştü. Brooklyn’de bir eve düzenlenen baskında yüz binlerce maske, eldiven ve bazı tıbbi malzeme ele geçirildi.
“Maske yok ama yüzünüzü atkıyla örtün”
Kentte yaşanan maske sıkıntısına çözüm için New York Belediyesi’nin önerisi, halkın yüzlerini atkı ve benzeri kumaşlarla kapatmaları yönünde oldu.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New Yorklular'ın halka açık yerlerde virüsün yayılmasını önlemek için yüzlerini, burun ve ağızlarını eşarp, bandana, atkılarla örtmeleri gerektiğini söyledi.
Başkan de Blasio, New Yorklular'a, sosyal mesafe kurallarına mutlaka uymaları gerektiğini, kurallara uymayanlara 500 dolara kadar para cezası kesebileceklerini hatırlattı.
New York’ta polis, itfaiyeci, sağlık çalışanları ve çok sayıda ulaştırma görevlisinin de salgın hastalığına yakalandığı kaydedildi.
New York’ta görevli her altı polisten birinin ya salgın hastalığa yakalandığı ya da hasta olduğu için çalışamadığı belirtildi.
Karantinadaki dedektif yaşamını yitirdi
New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD) karantina altında olan bir dedektifinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
NYPD’de ikisi üst düzey polis şefi olmak üzere en az 1,500 polisin salgın hastalığa yakalandığı bilgisi verildi.
New York Emniyet Müdürü Dermot F. Shea yaptığı açıklamada, “Şu anda yaşadıklarımızdan daha kötü bir zaman hayal edebileceğinizi sanmıyorum” dedi.
New York’ta yeni tedbirler devrede
Kentteki çocuk parkı ve spor sahalarının tamamen kapatılmasının ardından New York’ta sosyal mesafenin sağlanması için yeni tedbirler alındı. Zaruri ihtiyaç sağladıkları için açık tutulan işletmeler için de yeni kurallar getirildi.
Önceki güne kadar isteyenin sınırsızca girebildiği ve yüzlerce kişinin aynı anda alışveriş yapabildiği süpermarket, eczane ve diğer mağaza zincirlerinde yeni tedbirler çerçevesinde kısıtlı sayıda kişi aynı anda alışveriş edebiliyor.
Yeni tedbirler çerçevesinde marketlere girmek isteyen New Yorklular sosyal mesafe kurallarına uyarak çok uzun kuyruklar oluşturuyor. Süpermarket, eczane gibi zaruri ihtiyaç sağlayan işletmelerde kurallara uyumun sağlanması için polisler görev yapıyor.