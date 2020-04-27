New York’ta Şartlar Ağırlaşıyor Vaka Sayısı 100 Bini Aştı

Vali Cuomo, düzenlediği günlük basın toplantısında, ''Eyalet genelinde yaptığımız test toplamı 260 bin 520. Son 24 saate 10 bin 482 yeni vaka eklendi. Hastanede yatanların sayısı 14 bin 810 kişiye yükseldi. Yoğun bakımda 3 bin 731 hastamız var. Sevindirici olan tarafı 8 bin 886 kişi taburcu edildi'' dedi.

New York Valisi Cuomo, ülke çapında bir krizle karşı karşıya olduklarına işaret ederek, federal hükümetin eyaletlere yardımda ve krizi idarede öncü rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Eyaletteki vaka ve ölümlerin neredeyse yüzde 95'i New York kenti ile banliyoları Long Island ve Weschester bölgelerinde olduğu kaydedildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, önümüzdeki hafta şartların daha da ağırlaşacağını söyledi.

Vali Cuomo, New York’ta vaka sayısının 102 bin 863’e yükseldiğini, can kaybı sayısının da son 24 saatte 562 artarak 2 bin 935’e yükseldiğini belirtti.

ABD’de Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen New York’ta şartlar giderek ağırlaşıyor. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette son 24 saatte en fazla can kaybının yaşandığını ve en fazla sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

“Solunum cihazlarını bize ödünç verin”

New York Valisi Cuomo, hastanelerin Corona virüsü hastaları için yoğun bakım ünitelerine dönüştüğünü belirterek, çok sayıda solunum cihazına ihtiyaç duyduklarını bir çok ayrı kaynaktan satın alma girişimlerinin sürdüğünü söyledi. Cuomo, “Eyalette daha az ihtiyaç sahibi hastaneler ve özel sektörden solunum cihazı gibi tıbbi ekipmanlarına gerektiğinde el koyarak bu üniteleri New York’ta daha acil ihtiyacı olan hastanelere dağıtmak için kararname imzalayacağım. İnsanların ölmesine izin vermeyeceğim” dedi.

Vali Cuomo, ABD’deki diğer eyaletlere de, ellerindeki solunum cihazlarını New York'a göndermeleri çağrısında bulunarak, “Elinizdeki solunum cihazlarını bize ödünç verin. Gerekirse satın bize. Ya parasını verelim ya da ödünç verin, New York krizde” dedi.

Maskeler karaborsada satılıyor

ABD’de en fazla can kaybının yaşandığı New York’ta yaşam şartları salgın hastalık yüzünden giderek ağırlaşıyor. N95 maskelerinin öncelikle sağlık çalışanlarına verilmesi nedeniyle kentte maske sıkıntısı yaşanıyor. Maskeler karaborsada fahiş fiyatlara satılıyor.