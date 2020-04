New York’ta Şartlar Ağırlaşıyor Vaka Sayısı 100 Bini Aştı

ABD’de Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen New York’ta şartlar giderek ağırlaşıyor. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette son 24 saatte en fazla can kaybının yaşandığını ve en fazla sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Vali Cuomo, New York’ta vaka sayısının 102 bin 863’e yükseldiğini, can kaybı sayısının da son 24 saatte 562 artarak 2 bin 935’e yükseldiğini belirtti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, önümüzdeki hafta şartların daha da ağırlaşacağını söyledi.

Eyaletteki vaka ve ölümlerin neredeyse yüzde 95'i New York kenti ile banliyoları Long Island ve Weschester bölgelerinde olduğu kaydedildi.

New York’ta yoğunluğun azalması ve sosyal mesafe kuralının sağlanması için ilave tedbirler alındı.

Bir günde 10 bin 482 yeni vaka

New York Valisi Cuomo, ülke çapında bir krizle karşı karşıya olduklarına işaret ederek, federal hükümetin eyaletlere yardımda ve krizi idarede öncü rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Cuomo, düzenlediği günlük basın toplantısında, ''Eyalet genelinde yaptığımız test toplamı 260 bin 520. Son 24 saate 10 bin 482 yeni vaka eklendi. Hastanede yatanların sayısı 14 bin 810 kişiye yükseldi. Yoğun bakımda 3 bin 731 hastamız var. Sevindirici olan tarafı 8 bin 886 kişi taburcu edildi'' dedi.