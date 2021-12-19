New York’ta Sert Tedbirler Yürürlüğe Giriyor

Amerika’nın en kalabalık kenti New York’ta Belediye Başkanı Bill de Blassio’nun Corona virüsüyle mücadele konusunda aldığı kararlar ülkede şu ana kadarki en sert tedbirler olabilir.

Belediye Başkanı’nın bu adımlarına yargı yoluyla itiraz ediliyor ancak şimdiye kadar bu önlemlerin yürürlüğe girmesini engelleyecek önemli bir karar çıkmadı. New York’taysa bazıları bu kararları destekliyor, bazılarıysa kuşkuyla yaklaşıyor.

Müzik, hediyelik eşyalar, büyük kalabalıklar. Manhattan bir kez daha tatil dönemi ruhuyla hareketli. New Yorklular ve turistler yılbaşı dekorasyonu ve alışverişin keyfini çıkarıyor.

Ağaçlarla birlikte çiçekler. Corona testi çadırları. Sezonun değilse bile bir dönemin simgesi.

Turist Jaggis, “Her zaman maske takarım, neredeyse her zaman. Şimdi kendimi güvende hissediyorum ama elbette şimdi çok dikkatli olmalıyız” diyor.

Corona’nın 2022’de de kaybolmayacağına yönelik kaygılar artıyor.

Buna karşılık olarak New York kentinde aşı zorunluluğu bu ay sonunda yürürlüğe giriyor. 5 yaş ve üzerindekiler restoranlara girebilmek, kapalı alanlarda eğlenebilmek ve spor müsabakalarına gidebilmek için aşı olduklarına dair kanıt sunmak zorunda.

27 Aralık’tan başlayarak 12 yaş ve üzerindekiler tam doz aşı olduklarını gösteren aşı kartını göstermek durumunda.

New Yorklular’ın yüzde 90’ı en az bir doz aşı olsa da Corona vakaları Kasım ayından bu yana yüzde 75’in üzerinde arttı. Salgına karşı önlemleri sertleştiren New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Omicron varyantı vakalarının artmasının aşı zorunluluğunu yaygınlaştırmasına neden olduğunu belirtti.

Bill de Blasio, “Aşı Corona’ya karşı savaşta en önemli silahımız. Bu her zaman iş gördü. Stratejik düzeyde New York kentinin geri dönmesini bu sağladı” diyor.

Polis, itfaiye ve öğretmenler dahil daha önce yürürlüğe giren kamu ve belediye çalışanları için aşı zorunluluğu protestolara neden olmuştu.

Başkanın yeni kuralı kentteki 184 bin işyerinde çalışan özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor.

Bazıları Blasio’nun politikasını yönetimin yetkisini aşmasının örneği olarak niteliyor.

Jeff Bollerman, “Bu biraz aşırı. Zarif değil, kaba. Yetkisini aşan kararlardan biri gibi görünüyor” diyor.

Ancak aşı New Yorklular’ın çoğunluğu için vazgeçilmez.

Mike Ibrahim de “Herkes biraz gergin, biraz sınırda. Fakat ne yapabiliriz? En iyisini deniyoruz. Dikkatli olabildiğimiz kadar oluyoruz. Bana düşenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullanıyor.

New York’un yeni belediye başkanı Eric Adams 3 Ocak’ta göreve başlıyor. Adams, uygulamaların etkinliği, son bilimsel veriler ve doktorların tavsiyeleri doğrultusunda uygulamaların yürürlükte kalıp kalmayacağına karar vereceğini belirtiyor.

