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New York’ta Şiddet Artıyor

15.07.2020 01:39 | Son Güncelleme

New York’ta yetkililer, son aylarda yaşanan salgın hastalık ve George Floyd’un ölümünün ardından düzenlenen protesto gösterilerinin dışında başta silahla vurulma olmak üzere artan şiddet olaylarıyla da mücadele ediyor

New York’ta Şiddet Artıyor

New York’ta yetkililer, son aylarda yaşanan salgın hastalık ve George Floyd’un ölümünün ardından düzenlenen protesto gösterilerinin dışında başta silahla vurulma olmak üzere artan şiddet olaylarıyla da mücadele ediyor.

New York’ta, dün kentin çeşitli semtlerinde meydana gelen farklı olaylarda 17 kişi silahla vuruldu. Geçtiğimiz hafta sonu kentin çeşitli semtlerinde meydana gelen olaylardaysa 28 kişinin silahla vurulduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta silahla vurulma olaylarının yüzde 385 arttığını belirterek, “New York kontroldan çıktı” dedi.

Geçtiğimiz Pazar günü Brooklyn’de çatışmanın ortasında kalan bir yaşındaki bir çocuk, serseri bir kurşunun isabet etmesi sonucunda yaşamını yitirdi. Polis yetkilileri 12 ve 15 yaşında iki çocuğun da çatışmaların arasında kalıp silahla vurulduğunu açıkladı.

Yetkiler, uzun bir süredir azalan suç oranlarıyla huzur kentine dönüşen New York’ta geçtiğimiz Haziran’da işlenen suç oranlarının, silahlı şiddetin zirveye çıktığı 1996 yılının Haziran ayındaki seviyesine geldiğini açıkladı.

Görevli polis sayısı iki katına çıkartıldı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Salı günü düzenlediği günlük basın toplantısında kentte artan şiddet olaylarına karşı mücadele için görevli polis sayısını iki katına çıkartacaklarını açıkladı.

Belediye Başkanı de Blasio, son günlerde silahla vurulma olaylarının artışına şehir ekonomisini tahrip eden Corona virüsü salgınının neden olduğunu belirterek, “Son günlerde yaşadıklarımız çok kötü. Ne yazık ki geçmişte gördüğümüz ve daha önce mücadele etmek zorunda kaldığımız şeylerle yeniden karşı karşıya kaldık ve bunlarla tekrar mücadele edeceğiz. Salgın hastalık hayatın her yönünü değiştirdi. Her zamanki gibi işlerle uğraşmıyoruz. New York Polis Teşkilatı’nın (NYPD) üzerine hiç olmadığı kadar yük bindi" dedi.

Trump: “Maalesef New York kontroldan çıktı”

New York’ta şiddet olaylarının artmasına ABD Başkanı Donald Trump da yorum yaptı. Başkan Trump, New York Belediye Başkanı de Blasio’nun geçtiğimiz Perşembe günü Beşinci Cadde’de Trump Tower’ın önüne ‘‘Siyahların Hayatı Önemlidir’’ sloganı yazılmasına katılmasını eleştirerek, ‘‘New York'ta son bir haftada silahla vurulma oranları yüzde 358 arttı. Buna inanmak zor, ama bütün zamanlarını Trump Tower’ın önüne ‘Siyahların Hayatı Önemlidir’ yazmaya harcıyorlar. Zamanlarını başka şeyler yaparak geçirmeliler. New York Polis Teşkilatı’ndan emekli edilenlerin sayısı dörde katlandı. Geçen ay 300 kişi silahla vuruldu. Maalesef New York kontroldan çıktı” dedi.

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