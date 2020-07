New York’ta Şiddet Artıyor

Görevli polis sayısı iki katına çıkartıldı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Salı günü düzenlediği günlük basın toplantısında kentte artan şiddet olaylarına karşı mücadele için görevli polis sayısını iki katına çıkartacaklarını açıkladı.

Belediye Başkanı de Blasio, son günlerde silahla vurulma olaylarının artışına şehir ekonomisini tahrip eden Corona virüsü salgınının neden olduğunu belirterek, “Son günlerde yaşadıklarımız çok kötü. Ne yazık ki geçmişte gördüğümüz ve daha önce mücadele etmek zorunda kaldığımız şeylerle yeniden karşı karşıya kaldık ve bunlarla tekrar mücadele edeceğiz. Salgın hastalık hayatın her yönünü değiştirdi. Her zamanki gibi işlerle uğraşmıyoruz. New York Polis Teşkilatı’nın (NYPD) üzerine hiç olmadığı kadar yük bindi" dedi.

Trump: “Maalesef New York kontroldan çıktı”

New York’ta şiddet olaylarının artmasına ABD Başkanı Donald Trump da yorum yaptı. Başkan Trump, New York Belediye Başkanı de Blasio’nun geçtiğimiz Perşembe günü Beşinci Cadde’de Trump Tower’ın önüne ‘‘Siyahların Hayatı Önemlidir’’ sloganı yazılmasına katılmasını eleştirerek, ‘‘New York'ta son bir haftada silahla vurulma oranları yüzde 358 arttı. Buna inanmak zor, ama bütün zamanlarını Trump Tower’ın önüne ‘Siyahların Hayatı Önemlidir’ yazmaya harcıyorlar. Zamanlarını başka şeyler yaparak geçirmeliler. New York Polis Teşkilatı’ndan emekli edilenlerin sayısı dörde katlandı. Geçen ay 300 kişi silahla vuruldu. Maalesef New York kontroldan çıktı” dedi.