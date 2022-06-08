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New York’ta Şiddet Kurbanı Olma Endişesi Artıyor

08.06.2022 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’ta Spectrum News NY1 ve Siena College tarafından yapılan son araştırma, 10 New Yorkludan 7’sinin kentte giderek artan şiddet olaylarının kurbanı olma endişesi taşıdığını ortaya koydu

New York’ta Şiddet Kurbanı Olma Endişesi Artıyor

New York’ta Spectrum News NY1 ve Siena College tarafından yapılan son araştırma, 10 New Yorkludan 7’sinin kentte giderek artan şiddet olaylarının kurbanı olma endişesi taşıdığını ortaya koydu.

Yapılan son araştırmada, kent sakinlerinin yüzde 76’sı, “Kentte bir şiddet olayının kurbanı olmaktan ne kadar endişe duyuyorsunuz? Çok, mu az mı endişelisiniz?” sorusunu yanıtladı. Kent sakinlerinin yüzde 70’i bir şiddet olayının kurbanı olmaktan “çok endişe duyduklarını” söylerken, yüzde 6’sı da “biraz endişe duyuyorum” yanıtını verdi.

“Mahallenizde silahlı bir kişinin insanları ırkına, dinine veya etnik kökenine göre hedef aldığı bir silahlı saldırıdan ne kadar endişe ediyorsunuz” sorusunu da New Yorkluların yüzde 43’ü “çok endişe duyuyoruz” diye yanıtladı. New Yorkluların sadece yüzde 3’ü “kentte güvende hissettiklerini açıkladı.

“Polis kökenli yeni belediye başkanı suçla mücadelede yetersiz”

Ankete katılan bin New Yorklunun yüzde 45'i, eski polis kökenli Belediye Başkanı Eric Adams'ın, Ocak ayında göreve geldiğinde şiddeti kontrol altına alma sözü vermesine rağmen kent genelinde suçla mücadelede yetersiz kaldığı görüşünde olduğunu belirtti.

Ankete göre, New Yorkluların yüzde 85'i metrolarda daha fazla polis olmasını ve yüzde 63'ü de metroya girişlerde metal detektörlerim kullanması gerektiğini belirtti.

İnfial yaratan görüntüler

Pazar günü Bronx'ta bir erkeğin 52 yaşındaki bir kadını Jackson Avenue tren istasyonunda platforma iterken görüntülenmesi kentte büyük infial yarattı. Dün gece belediye otobüsüne ücretsiz binmek isteyen bir kişi de önce otobüs şoförünü gözünden ve vücudunun farklı bölgelerinden defalarca bıçakladı. Kızgınlığı geçmeyen kişi bu kez de yolculara yönelerek birkaç kişiyi de bıçakla hafif şekilde yaraladı.

“Suç ve şiddet tırmanıyor”

New York Polis Teşkilatı’nın (NYPD) son verilerine göre, diğer büyük suçlar da geçen aya göre artmaya devam etti.

Son verilere göre, polisiye tedbirlerin arttırıldığı bir yıl öncesinden bugüne kadar toplu taşıma araçlarında saldırılar en az yüzde 50 oranında arttı. New York metrosunda alınan tüm güvenlik önlemleri ve sayıları arttırılan devriye polislerine rağmen işlenen suç oranı da yüzde 61 oranında artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıla oranla, New York metrosundaki genel hırsızlıklar yüzde 72, para çalma suçları yüzde 110 oranında arttı. Yapılan başka bir araştırmada da New Yorkluların yüzde 61’in güvenlik endişesi nedeniyle özellikle akşam saatlerinde metroyu kullanmaktan kaçındıkları belirtildi.

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