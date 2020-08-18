‘‘New York’ta Şiddeti Durdurmazsanız Biz Durdururuz’’

Corona virüsü salgınında dünyada en fazla can kaybının yaşandığı New York’ta silahlı saldırı ve şiddet olayları her geçen gün artıyor. Kentte artan silahlı saldırı olaylarının önlenmesinde New York polisinin yetersiz kalması, Başkan Donald Trump’ın tepkisini çekti.
Başkan Trump, ABC televizyonun dün gece, “New York’ta son 72 saatte 49 silahlı saldırı meydana geldi” başlığıyla verdiği haberi kendi yorumuyla retweetledi.
Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte artan şiddet olaylarını durdurmak için federal kolluk güçlerini görevlendirebileceği sinyalini verdi. Başkan Trump, paylaşımında kanun ve düzeni vurgulayıp, “New York Belediye Başkanı görevini yapmazsa biz yaparız” dedi.
Başkan Trump, New York Valisi Andrew Cuomo'nun, son aylarda New York'ta şiddet olaylarının tırmanmasının, kente federal yardım yapmadığı için kısmen Başkan Trump’ın sorumlu olduğu yönündeki suçlamalarına da yanıt verdi. Başkan Trump, Vali Cuomo için ‘‘Yalancı ve kötü bir adam. Bu yüzden sırtımı çeviriyorum. Yalanlar ve hikayeler uyduruyorlar” dedi.
Trump, ABD’deki çeşitli kentlerde süren protesto gösterilerinde yerel polisin yetersiz kaldığı gerekçesiyle ulusal muhafızları ve kolluk kuvvetlerini görevlendirmişti.
New York’ta geçtiğimiz Perşembe gününden beri en az 60 ayrı silahlı saldırı olayı yaşandığı belirtildi. Kentin beş ayrı bölgesinde yaşanan silahlı saldırılarda en az 52 kişinin yaralandığı ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Trump: “Maalesef New York kontroldan çıktı”
Başkan Trump ile New York Valisi ve Belediye Başkanı arasında salgın hastalık nedeniyle sık sık karşılıklı suçlamalar yaşanıyor.
Başkan Trump, New York Belediye Başkanı de Blasio’nun geçtiğimiz ay Beşinci Cadde’deki Trump Tower’ın önüne ‘‘Siyahların Hayatı Önemlidir’’ sloganı yazılması sırasında orada bulunmasını ‘‘New York'ta son bir haftada silahla vurulma oranları yüzde 358 arttı. Buna inanmak zor, ama bütün zamanlarını Trump Tower’ın önüne ‘Siyahların Hayatı Önemlidir’ yazmaya harcıyorlar. Zamanlarını başka şeyler yaparak geçirmeliler. New York Polis Teşkilatı’ndan emekli edilenlerin sayısı dörde katlandı. Geçen ay 300 kişi silahla vuruldu. Maalesef New York kontroldan çıktı” sözleriyle eleştirmişti.