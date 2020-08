‘‘New York’ta Şiddeti Durdurmazsanız Biz Durdururuz’’

Corona virüsü salgınında dünyada en fazla can kaybının yaşandığı New York’ta silahlı saldırı ve şiddet olayları her geçen gün artıyor. Kentte artan silahlı saldırı olaylarının önlenmesinde New York polisinin yetersiz kalması, Başkan Donald Trump’ın tepkisini çekti.

Başkan Trump, ABC televizyonun dün gece, “New York’ta son 72 saatte 49 silahlı saldırı meydana geldi” başlığıyla verdiği haberi kendi yorumuyla retweetledi.

Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte artan şiddet olaylarını durdurmak için federal kolluk güçlerini görevlendirebileceği sinyalini verdi. Başkan Trump, paylaşımında kanun ve düzeni vurgulayıp, “New York Belediye Başkanı görevini yapmazsa biz yaparız” dedi.

Başkan Trump, New York Valisi Andrew Cuomo'nun, son aylarda New York'ta şiddet olaylarının tırmanmasının, kente federal yardım yapmadığı için kısmen Başkan Trump’ın sorumlu olduğu yönündeki suçlamalarına da yanıt verdi. Başkan Trump, Vali Cuomo için ‘‘Yalancı ve kötü bir adam. Bu yüzden sırtımı çeviriyorum. Yalanlar ve hikayeler uyduruyorlar” dedi.